Sheynnis Palacios revela por qué se puso implantes antes de Miss Universe

En medio de su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía para corregir una complicación con uno de sus implantes mamarios, Sheynnis Palacios confesó que fue influenciada para someterse al procedimiento estético antes de participar en Miss Universo 2023.

La nicaragüense se sinceró y habló sobre el tema durante una entrevista para el programa Hoy Día, donde contó que decidió colocarse implantes mamarios en Nicaragua en 2023, luego de recibir comentarios relacionados con su apariencia física durante su preparación para los certámenes de belleza.

“Yo me coloqué estos implantes en el 2023. Porque sabes que cuando entramos a certámenes de belleza dicen ‘necesitas tener un poquito de más busto’ y me dejé guiar, honestamente, por esas personas que estaban alrededor de mí, que sé que no lo hicieron con mala intención”, explicó.

Palacios señaló que, después de varios meses, comenzó a sentirse inconforme con el resultado. Según relató, aproximadamente seis meses después de la cirugía, cuando ya podía apreciar el resultado final, empezó a considerar la posibilidad de cambiarse los implantes.

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“Después de tres años, yo ya estaba buscando cambiar los implantes porque, a partir de los seis meses de que lográs ver ese proceso final de la cirugía, no me sentía tan cómoda con el resultado que estaba viendo”, contó.

La exreina de belleza también reveló que no presentó síntomas que le hicieran pensar que existía un problema con el implante. Sin embargo, sí notó una señal de alerta para ella.

“No tuve síntomas. Lo que sí noté es que el implante estaba colocado fuera del músculo, lo que fue mi alerta roja y dije ‘los médicos saben lo que hacen’”, relató.

1 / 17 | En suelo borincano Miss Universe 2023. Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universe 2023, fue recibida hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - JOSIAN BRUNO 1 / 17 En suelo borincano Miss Universe 2023 Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universe 2023, fue recibida hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. JOSIAN BRUNO Compartir

¿Qué procedimiento le realizaron?

Sheynnis también contó cómo descubrió que uno de sus implantes se había volteado. La nicaragüense aseguró que nunca imaginó que un movimiento involuntario mientras dormía pudiera provocar el desplazamiento.

“Jamás me imaginé que de la manera menos esperada, dormida, un movimiento inconsciente, provocara el movimiento del implante”, dijo.

La complicación terminó llevándola al quirófano y provocó que tuviera que abandonar su participación en Top Chef VIP.

Durante la entrevista también participó el cirujano plástico Jorge González, quien explicó que, en el caso de Sheynnis, se realizó un cambio de implantes acompañado de una mastopexia.

La mastopexia es un procedimiento quirúrgico que busca elevar, reafirmar y remodelar los senos cuando existe caída o flacidez.