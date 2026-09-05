Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
5 de septiembre de 2026
88°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sheynnis Palacios revela por qué se puso implantes antes de Miss Universe

Confesó que tomó la decisión de ponerse implantes en 2023 después de escuchar que necesitaba “un poquito de más busto” para competir

5 de septiembre de 2026 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios (BENJAMIN ASKINAS)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En medio de su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía para corregir una complicación con uno de sus implantes mamarios, Sheynnis Palacios confesó que fue influenciada para someterse al procedimiento estético antes de participar en Miss Universo 2023.

La nicaragüense se sinceró y habló sobre el tema durante una entrevista para el programa Hoy Día, donde contó que decidió colocarse implantes mamarios en Nicaragua en 2023, luego de recibir comentarios relacionados con su apariencia física durante su preparación para los certámenes de belleza.

“Yo me coloqué estos implantes en el 2023. Porque sabes que cuando entramos a certámenes de belleza dicen ‘necesitas tener un poquito de más busto’ y me dejé guiar, honestamente, por esas personas que estaban alrededor de mí, que sé que no lo hicieron con mala intención”, explicó.

Palacios señaló que, después de varios meses, comenzó a sentirse inconforme con el resultado. Según relató, aproximadamente seis meses después de la cirugía, cuando ya podía apreciar el resultado final, empezó a considerar la posibilidad de cambiarse los implantes.

“Después de tres años, yo ya estaba buscando cambiar los implantes porque, a partir de los seis meses de que lográs ver ese proceso final de la cirugía, no me sentía tan cómoda con el resultado que estaba viendo”, contó.

La exreina de belleza también reveló que no presentó síntomas que le hicieran pensar que existía un problema con el implante. Sin embargo, sí notó una señal de alerta para ella.

“No tuve síntomas. Lo que sí noté es que el implante estaba colocado fuera del músculo, lo que fue mi alerta roja y dije ‘los médicos saben lo que hacen’”, relató.

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universe 2023, fue recibida hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.La nicaragüense fue recibida por fanáticos de certámenes, residentes oriundos del país centroamericano y la actual Miss Universe Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú Acevedo. Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universe 2023, fue recibida hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.
1 / 17 | En suelo borincano Miss Universe 2023. Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universe 2023, fue recibida hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - JOSIAN BRUNO

¿Qué procedimiento le realizaron?

Sheynnis también contó cómo descubrió que uno de sus implantes se había volteado. La nicaragüense aseguró que nunca imaginó que un movimiento involuntario mientras dormía pudiera provocar el desplazamiento.

“Jamás me imaginé que de la manera menos esperada, dormida, un movimiento inconsciente, provocara el movimiento del implante”, dijo.

La complicación terminó llevándola al quirófano y provocó que tuviera que abandonar su participación en Top Chef VIP.

Durante la entrevista también participó el cirujano plástico Jorge González, quien explicó que, en el caso de Sheynnis, se realizó un cambio de implantes acompañado de una mastopexia.

La mastopexia es un procedimiento quirúrgico que busca elevar, reafirmar y remodelar los senos cuando existe caída o flacidez.

"Blooper" en vivo con Sheynnis Palacios en Miss Universe Puerto Rico

"Blooper" en vivo con Sheynnis Palacios en Miss Universe Puerto Rico

"¿Me escuchan?", expresó la embajadora universal.

Tags
Sheynnis PalaciosMiss Universeimplantes
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 5 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: