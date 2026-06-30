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prima:Suil Anyelina Pagán: conoce a la nueva Miss Mundo 2026

La representante de Puerto Rico conversó en exclusiva con Magacín sobre el nuevo desafío que asume

30 de junio de 2026 - 12:35 PM

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La nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026, Suil Anyelina Pagán. (Will Omar Photography)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La historia de Suil Anyelina Pagán comenzó en una pista de atletismo, donde aprendió el valor de la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo. Ahora, esos mismos principios la acompañarán en un nuevo reto: representar a Puerto Rico en la edición número 75 de Miss Mundo 2026.

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Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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