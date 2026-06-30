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Suil Anyelina Pagán: conoce a la nueva Miss Mundo 2026
La representante de Puerto Rico conversó en exclusiva con Magacín sobre el nuevo desafío que asume
30 de junio de 2026 - 12:35 PM
30 de junio de 2026 - 12:35 PM
La historia de Suil Anyelina Pagán comenzó en una pista de atletismo, donde aprendió el valor de la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo. Ahora, esos mismos principios la acompañarán en un nuevo reto: representar a Puerto Rico en la edición número 75 de Miss Mundo 2026.
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