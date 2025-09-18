Miss Mundo 2024 se convierte en madre de una niña
La modelo checa entregó la corona a su sucesora un mes antes de anunciar su embarazo
18 de septiembre de 2025 - 2:12 PM
Krystyna Pyszková, Miss World 2024, dio a luz a una niña, a quien nombró Aurora.
“Bienvenida al mundo, bebé Aurora”, escribió la modelo checa en sus historias de Instagram junto a una fotografía suya con la criatura en brazos.
Pyszková entregó la corona a su sucesora, la tailandesa Suchata Chuangsri, el 31 de mayo de 2025 en India, un mes antes de anunciar su embarazo.
“Un capítulo ha terminado... otro está empezando”, compartió con sus seguidores en redes sociales.
