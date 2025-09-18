Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miss Mundo 2024 se convierte en madre de una niña

La modelo checa entregó la corona a su sucesora un mes antes de anunciar su embarazo

18 de septiembre de 2025 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Krystyna Pyszková Miss World 2024. (AP Photo/Rajanish Kakade) (Rajanish Kakade)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Krystyna Pyszková, Miss World 2024, dio a luz a una niña, a quien nombró Aurora.

RELACIONADAS

“Bienvenida al mundo, bebé Aurora”, escribió la modelo checa en sus historias de Instagram junto a una fotografía suya con la criatura en brazos.

Pyszková entregó la corona a su sucesora, la tailandesa Suchata Chuangsri, el 31 de mayo de 2025 en India, un mes antes de anunciar su embarazo.

“Un capítulo ha terminado... otro está empezando”, compartió con sus seguidores en redes sociales.

Tags
Miss MundoEmbarazoCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
