Miss Mundo 2024 se convierte en madre de una niña

Krystyna Pyszková, Miss World 2024, dio a luz a una niña, a quien nombró Aurora.

“Bienvenida al mundo, bebé Aurora”, escribió la modelo checa en sus historias de Instagram junto a una fotografía suya con la criatura en brazos.

Pyszková entregó la corona a su sucesora, la tailandesa Suchata Chuangsri, el 31 de mayo de 2025 en India, un mes antes de anunciar su embarazo.