Elena Rivera después de Miss Mundo 2024: “Di lo mejor de mí”

Desde su participación el pasado sábado en la edición 71 de Miss Mundo 2024, en Mumbai, India, la representante de Puerto Rico, Elena Rivera, no ha podido dormir lo suficiente. La satisfacción con su desempeño a lo largo de la competencia, sin embargo, le sirven de energía para continuar con los compromisos que la aguardaban en la isla.

“En realidad, mi desempeño fue el 100%, yo di lo mejor de mí. Yo reconozco que hice mi mejor trabajo. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me preparé mucho para la entrevista de jurado, y lo hice bien. Y lo más importante, me disfruté la competencia”, dijo Rivera en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Una vez entregue la corona el próximo mes de abril, Rivera, quien ya regresó a Puerto Rico, retomará sus estudios. “Tengo que terminar mi bachillerato porque me atrasé dos años, pero fue con propósito porque entendía que la universidad no me iba a dar tanta lección como me dio este concurso”, explicó.

Luego, agregó, Miss Mundo Puerto Rico 2022, se dedicará a ampliar su tienda de ropa vintage. También aprovechará todas las puertas que se abran, pues tiene “un mundo por descubrir”.

La tenedora de la franquicia local de Miss Mundo Puerto Rico, Wilnelia Merced Forsyth, por su parte, expresó que siempre ha admirado a la joven de 20 años. Este 2024, detalló, compitieron mujeres profesionales como abogadas y doctoras. La boricua, con menos experiencia de vida, se midió ante sus contrincantes sin ninguna dificultad, según la Miss Mundo 1975.

“Este año, el sistema fue bien diferente. El hecho de que Elena haya llegado a las 40, es como si hubiera entrado a las 10″, sostuvo.

Rivera se ubicó en el “Top 25″ del “Head to Head Challenge” y en el “Top 23″ de la competencia de talento con un acto de magia creado por Joel Acevedo, boricua radicado en Boston, Massachusetts. Ambos logros Merced Forsyth los catalogó como “históricos”.

Sobre las lecciones aprendidas en la competencia internacional, Rivera apuntó que “fueron muchas”. Desde pasar semanas lejos de su tierra hasta habilidades que desconocía tener. La estudiante de Mercadeo describió que Miss Mundo 2024 la convirtió en una “mujer mucho más madura”.

“En realidad tuve que sacar toda mi independencia para poder sobrevivir. Aprendí que en realidad puedo lograr todo lo que me proponga porque, como Wilnelia dice, de las 117 candidatas, que me escogieran en el ‘Top 25′ de ‘Head to Head Challenge’, para mí fue lo máximo, que me puedo peinar y vestir rápido, ahora soy mucho más ‘fashion’. La puntualidad, esas son cosas que me las llevo a mis 20 años porque mi mentalidad cambió totalmente”, exteriorizó entre risas.

La victoria de Krystyna Pyszková, representante de República Checa, coronada Miss Mundo 2024, Rivera lo catalogó como un título “bien merecido”.

“Ella participó en lo de Belleza con Propósito, fue una de las que seleccionaron. Es una chica que ha viajado el mundo entero y viene haciendo su proyecto desde hace mucho tiempo cuando ella llegó a África. No es un proyecto que ella hace cuando llegó al concurso. Sucede con muchas chicas. Belleza tiene, porque la verdad es que es una chica que es imponente y que es muy agradable”, comentó Merced Forsyth.

Miss Mundo Puerto Rico 2024 tendrá lugar el 6 de abril en Humacao. El certamen nacional se transmitirá por Telemundo Puerto Rico.