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Marcos Yaroide revela delicado problema de salud: fue operado de emergencia por desprendimiento de retina

El exponente indicó, además, que se encuentra en la etapa final de recuperación

10 de septiembre de 2026 - 3:28 PM

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Marcos Yaroide expresó que la cirugía fue exitosa y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El cantante de música cristiana Marcos Yaroide compartió con sus seguidores de las redes sociales que recientemente enfrentó un delicado problema de salud que requirió una intervención quirúrgica de emergencia.

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A través de una publicación, el ministro explicó que sufrió un desprendimiento de retina en su ojo derecho, situación que lo llevó a ser operado de manera urgente. Según expresó, la cirugía fue exitosa y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“Gracias a Dios, a sus oraciones y a mis doctores, todo salió perfectamente bien”, escribió el intérprete a la vez que agradeció el apoyo recibido de familiares, amigos y seguidores durante este momento difícil.

El pastor señaló que decidió compartir la noticia porque considera a sus seguidores parte importante de su vida y destacó que las muestras de cariño, las oraciones y los buenos deseos han sido fundamentales para mantenerse fuerte frente a la adversidad.

A pesar del susto de salud, el exponente también aprovechó la ocasión para ofrecer buenas noticias a sus fanáticos. Indicó que se encuentra en la etapa final de recuperación y adelantó que en los próximos días presentará un nuevo proyecto musical titulado “Mil Razones Pa’ Cantar”.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece con su ojo cubierto por un parcho, imagen que rápidamente generó diversas reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Con una trayectoria sólida dentro de la música cristiana en República Dominicana y otros países de Latinoamérica, Marcos Yaroide es una de las voces más influyentes del género, motivo por el cual la noticia despertó gran interés entre su público.

Tags
música cristianaCirugías
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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