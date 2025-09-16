Premios Emmy: crece la audiencia a 7.4 millones en CBS

Los ratings de los premios Emmy han continuado su ascenso desde los mínimos históricos, mientras la industria de la televisión busca superar las sacudidas de los últimos años.

Alrededor de 7.42 millones de espectadores sintonizaron para ver la 77ª edición de los Premios Primetime Emmy, presentada por Nate Bargatze, en CBS, según datos de la compañía Nielsen publicados el lunes por la cadena. Los grandes ganadores de la noche fueron “The Studio”, “Adolescence”, “The Pitt” y el presentador nocturno Stephen Colbert, quien recibió un gran apoyo del público del Peacock Theater.

Fue la transmisión de los Emmy más vista desde 2021, y “aumentó un 8%” con respecto a los 6.87 millones que vieron la transmisión de ABC dominada por “Shogun” en septiembre de 2024.

El show del domingo subió más del 70% desde el mínimo histórico de 4.3 millones de la transmisión de Fox de enero de 2024, que se retrasó meses debido a las huelgas de escritores y actores de Hollywood.

La transmisión de los Emmy rota anualmente entre las cuatro cadenas de transmisión.

La pandemia trajo su propio mínimo histórico. Los Emmy en 2020 en ABC, sin público en persona y nominados remotos, atrajeron a 6.1 millones de espectadores. El programa se recuperó al año siguiente con 7.4 millones para CBS con la ayuda de un juego de la NFL como preámbulo.

Pero la transmisión de NBC de 2022 cayó a 5.9 millones, seguida de la caída adicional a principios de 2024.

La transmisión del domingo por la noche también tuvo fútbol americano como preámbulo en algunas regiones del Oeste, pero tuvo que competir contra un juego nacional en NBC. Los premios Emmy han tenido que competir constantemente con la NFL, por lejos la mayor fuerza en los ratings de televisión por cable y transmisión, de una manera que ningún otro programa de premios enfrenta.

Los Emmy están muy por detrás de programas comparables, atrayendo a menos de la mitad de los espectadores de los Oscar o los Grammy y significativamente menos que los Globos de Oro.

Al igual que los Oscar, el programa ha tenido que lidiar con nominados de prestigio que traen consigo expectación pero no grandes audiencias. En la década de 1990, “Seinfeld” y “ER” atraían a un gran número de espectadores junto con sus conteos de Emmy de una manera que “The Studio” y “The Pitt” no lo hacen.

Bargatze hizo una broma sobre el fenómeno en su sketch de apertura del programa con miembros del elenco de ‘Saturday Night Live’, en el que interpretó al inventor de la televisión Philo T. Farnsworth prediciendo el futuro del medio.

“Los programas que ganen un Emmy alcanzarán el más alto nivel de arte”, dijo.

“Y tendrán la mayor cantidad de espectadores”, dijo su compañero de escena Mikey Day.

“Ni siquiera cerca”, respondió Bargatze. “La mayoría de la gente verá fútbol americano y ‘Yellowstone’”.

Los últimos Emmy en alcanzar más de 10 millones de espectadores fueron en 2018, cuando atrajeron a 10.2 millones. El programa tuvo casi 22 millones de espectadores en 2000, un nivel que es poco probable que vuelva a alcanzar dado el vasto y fracturado entorno del entretenimiento.

Pero el interés permanece.