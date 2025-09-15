Opinión
15 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
Sofía Vergara revela la emergencia médica que le impidió asistir a los Emmy

La actriz colombiana estaba nominada en la categoría de “Mejor Actriz de Miniserie”

15 de septiembre de 2025 - 6:35 PM

Sofia Vergara arrives at the 76th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 15, 2024, at the Peacock Theater in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz colombiana Sofía Vergara, de 53 años, generó preocupación entre sus seguidores al anunciar que no pudo asistir a la alfombra roja de los premios Emmy debido a una emergencia médica.

Vergara, quien es jurado en ‘America’s Got Talent’ y recordada por su papel en ‘Modern Family’, contó que justo antes de salir hacia la ceremonia comenzó a sentirse mal por una reacción ocular severa.

“¡No fui a los Emmy, pero sí a urgencias!”, escribió en una historia de Instagram, acompañada de varias imágenes en las que mostró su ojo izquierdo hinchado, además de un clip en el que aparece enjuagándoselo mientras recibía atención médica.

La actriz explicó que se trató de una “alergia ocular muy fuerte” que la obligó a cancelar su asistencia a última hora, pero que gracias a la atención médica se encontraba mejor.

La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo. “¡Oh, no! ¡Mejórate pronto!”, escribió un fan, mientras otros expresaron su alivio al saber que Sofía estaba siendo atendida en un hospital.

Cabe resaltar que Sofía Vergara interpretó a ‘Griselda’, una de las mujeres narcotraficantes que marcó la historia de Colombia, en la serie de Netflix.

Este papel la llevó a ser nominada a los premios Emmy en la categoría de ‘Mejor Actriz de Miniserie’. El galardon de la noche fue para Jodie Foster por la producción ‘True Detective: Night Country’.

