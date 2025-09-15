Opinión
15 de septiembre de 2025
88°lluvia moderada
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Premios Emmy 2025: estos son los ganadores

La comedia “The Studio” y la serie “Adolescence” lideraron la ceremonia

15 de septiembre de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Graham junto con el resto del reparto recogió el Emmy a la Mejor miniserie durante la ceremonia de entrega de los Emmy celebrada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/ Allison Dinner (EFE/ Allison Dinner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - La comedia ‘The Studio’ lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

RELACIONADAS

Mejor serie de comedia:

‘The Studio’

Mejor serie de drama:

‘The Pitt’

Mejor serie limitada:

‘Adolescence’

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (‘The Studio’)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (‘Hacks’)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (‘The Pitt’)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (‘Severance’)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (‘Adolescence’)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (‘The Penguin’)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (‘Hacks’)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (‘Somebody Somewhere’)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (‘The Pitt’)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (‘Severance’)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (‘Adolescence’)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (‘Adolescence’)

Tags
Premios EmmyTVSeries de televisión
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
