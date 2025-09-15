“The Studio” rompe récord en los Emmy de comedia mientras “Adolescence” y “Severance” triunfan
La serie estelarizada por Seth Rogen se llevó 13 victorias
15 de septiembre de 2025 - 11:17 PM
15 de septiembre de 2025 - 11:17 PM
“The Studio” logró una taquilla impresionante en los Premios Emmy, ganando el premio a mejor serie de comedia por su primera temporada, imponiendo un récord con 13 victorias.
La serie de Apple TV+ protagonizada y cocreada por Seth Rogen como el nuevo jefe de un estudio de cine que lucha por devolver el arte a sus días de gloria conquistó los corazones de los votantes de los Emmy desde el principio, aprovechando el impulso de 23 nominaciones récord y volviéndose imparable la noche del domingo.
Rogen ganó por actuación, dirección y guion. Junto con las nueve victorias obtenidas en los Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado, rompió un récord establecido el año pasado por “The Bear” con 11.
Rogen expresó: “No podía entender que esto estuviera sucediendo” después de ganar el premio al mejor actor de comedia al inicio de la transmisión de CBS. “Nunca he ganado nada en mi vida”.
Rogen compartió el Emmy de dirección con su colaborador habitual y cocreador de “Studio”, Evan Goldberg, y compartió el Emmy de escritura con Goldberg y otros. Obtendrá su cuarto si “The Studio” gana la mejor comedia. El programa llegó a los Emmy con un gran impulso por su primera temporada revelación.
La aclamada “Adolescence” de Netflix, la historia de un joven de 13 años en Gran Bretaña acusado de un asesinato, ganó cuatro Emmy en las categorías de serie limitada. Owen Cooper, quien interpretó al adolescente, se convirtió en el ganador del Emmy más joven en más de 40 años al ganar como mejor actor de reparto.
Cooper dijo en su discurso que “no era nada hace tres años”.
“Es simplemente surrealista”, comentó Cooper. “Honestamente, cuando comencé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba estar siquiera en Estados Unidos, y mucho menos aquí. Así que creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida”.
El premio a la mejor actriz de reparto fue para Erin Doherty, quien interpretó a una terapeuta junto a Cooper en un episodio fascinante que, como todos los episodios de “Adolescence”, fue filmado en una sola toma.
Cristin Milioti ganó como mejor actriz en una serie limitada por “The Penguin”. Fue la primera victoria de la noche para la serie de HBO del universo de Batman después de ganar ocho en la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas.
Britt Lower y Tramell Tillman ganaron cada uno su primer Emmy por “Severance”, la sátira orwelliana sobre el lugar de trabajo de Apple TV+ que se considera la favorita para mejor drama. Lower ganó como mejor actriz en un drama y Tillman ganó como mejor actor de reparto en un drama.
Tillman, vistiendo un esmoquin completamente blanco, dijo desde el escenario: “Mi primera entrenadora de actuación fue dura, amigos. Pero todas las grandes madres lo son”.
Miró a su madre en la audiencia y le dijo: “Estuviste ahí para mí cuando nadie más lo estaba, y nadie más se presentaría”.
Su victoria había sido ampliamente esperada, pero la de Lower fue una sorpresa en una categoría donde Kathy Bates era considerada una gran favorita, por “Matlock”.
Jean Smart ganó como mejor actriz en una comedia por “Hacks” por cuarta vez, extendiendo a los 73 años su propio récord como la mujer de mayor edad en ganar la categoría.
Todos los ganadores de actuación, excepto Smart, eran primerizos.
La compañera de reparto de Smart y constante compañera de escena, Hannah Einbinder, quien también había sido nominada en las cuatro temporadas, pero a diferencia de Smart nunca había ganado, se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia.
Dijo que se había comprometido con una broma en la que “era más genial perder”.
”¡Pero esto también es genial!”, gritó, y luego terminó su discurso maldiciendo a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y diciendo “¡Palestina Libre!”.
Katherine LaNasa ganó como mejor actriz de reparto en un drama por “The Pitt”, una sorpresa en una categoría donde la mayoría esperaba que ganara uno de los tres nominados de “The White Lotus”.
LaNasa, luciendo emocionada y sorprendida, dijo: “Estoy tan orgullosa y honrada”.
En quizás la mayor sorpresa en una noche llena de ellas, Jeff Hiller ganó como mejor actor de reparto en una comedia por “Somebody Somewhere”, superando a Ike Barinholtz de “The Studio” y otros.
Una lista parcial de los ganadores de los Premios Emmy 2025, otorgados el domingo por la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas en el Teatro Peacock en Los Angeles.
“The Pitt”
“The Studio”
Noah Wyle, “The Pitt”
Britt Lower, “Severance”
Seth Rogen, “The Studio”
Jean Smart, “Hacks”
Adam Randall, “Slow Horses″
Seth Rogen y Evan Goldberg, “The Studio”
Tramell Tillman, “Severance”
Katherine LaNasa, “The Pitt”
Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”
Hannah Einbinder, “Hacks”
“Adolescence”
Stephen Graham, “Adolescence”
Cristin Milioti, “The Penguin”
Owen Cooper, “Adolescence”
Erin Doherty, “Adolescence”
Philip Barantini, “Adolescence”
Dan Gilroy, “Andor″
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez, “The Studio”
Jack Thorne and Stephen Graham, “Adolescence”
“Last Week Tonight with John Oliver”
“Last Week Tonight with John Oliver”
“SNL 50: The Anniversary Special”
“The Late Show with Stephen Colbert”
“The Traitors”
Ted Danson y Mary Steenburgen
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: