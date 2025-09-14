Muere Jaime Fernández, uno de los creadores de “Juventud Vibra”

El productor Jaime Fernández, uno de los creadores del evento “Juventud Vibra”, famoso en las décadas del 1990 y del 2000 falleció a sus 59 años, en la mañana de hoy, domingo.

Fernández sufrió la semana pasada un paro respiratorio que provocó un cuadro clínico complicado por lo que tuvo que ser hospitalizado, según informó Janet Santiago, identificada como amiga del productor en una publicación en la que pidió oraciones para su “hermano y compañero de vida”.

Fernández, creador de las famosas competencias de talento junto con su hermano Álex, no pudo recuperar su salud y falleció hoy, de acuerdo a la cuenta oficial de Juventud Vibra en Facebook. , que confirmó su partida física.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestro estimado Jaime Fernández Millán, ocurrido esta mañana. A lo largo de su distinguida trayectoria, Jaime fue un líder y un referente para innumerables jóvenes puertorriqueños, dedicando su vida a promover y fortalecer el talento en nuestra comunidad. Su legado perdurará en las generaciones que tocó con su trabajo y su pasión. Que descanse en paz”, lee el mensaje sobre la confirmación de la muerte del productor.

Juventud Vibra se realizó entre el 1989 a 2015 con competencias de baile, música, e interpretación de estudiantes y jóvenes de Puerto Rico. Fueron muchos los talentos que nacieron en la plataforma de Juventud Vibra.

La sobrina de Fernández, Ingrid Vázquez, también, confirmó la la muerte de su tío en su cuenta de Facebook.