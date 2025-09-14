Opinión
14 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere Jaime Fernández, uno de los creadores de “Juventud Vibra”

El productor del evento de talento tenía 59 años

14 de septiembre de 2025 - 4:31 PM

El productor Jaime Fernández tenía 59 años. (Instagram/Jaime FernándezMilian )
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El productor Jaime Fernández, uno de los creadores del evento “Juventud Vibra”, famoso en las décadas del 1990 y del 2000 falleció a sus 59 años, en la mañana de hoy, domingo.

Fernández sufrió la semana pasada un paro respiratorio que provocó un cuadro clínico complicado por lo que tuvo que ser hospitalizado, según informó Janet Santiago, identificada como amiga del productor en una publicación en la que pidió oraciones para su “hermano y compañero de vida”.

Fernández, creador de las famosas competencias de talento junto con su hermano Álex, no pudo recuperar su salud y falleció hoy, de acuerdo a la cuenta oficial de Juventud Vibra en Facebook. , que confirmó su partida física.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestro estimado Jaime Fernández Millán, ocurrido esta mañana. A lo largo de su distinguida trayectoria, Jaime fue un líder y un referente para innumerables jóvenes puertorriqueños, dedicando su vida a promover y fortalecer el talento en nuestra comunidad. Su legado perdurará en las generaciones que tocó con su trabajo y su pasión. Que descanse en paz”, lee el mensaje sobre la confirmación de la muerte del productor.

Juventud Vibra se realizó entre el 1989 a 2015 con competencias de baile, música, e interpretación de estudiantes y jóvenes de Puerto Rico. Fueron muchos los talentos que nacieron en la plataforma de Juventud Vibra.

La sobrina de Fernández, Ingrid Vázquez, también, confirmó la la muerte de su tío en su cuenta de Facebook.

Con profundo dolor les comparto que mi querido tío Jaime falleció esta mañana. Mi compinche se ha ido a los brazos del Padre y ahora descansa en paz. Su espíritu de niño, su alegría y sus ganas de vivir la vida intensamente permanecerán con nosotros siempre. Agradecemos de corazón todas las oraciones y muestras de cariño que nos han brindado en estos días tan difíciles”, publicó junto con una foto con Fernández.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
