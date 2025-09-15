Owen Cooper de “Adolescence” hace historia al ser el actor más joven en ganar un Emmy

Los Ángeles - El actor británico Owen Cooper se convirtió ayer domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico “Adolescence”.

A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.