15 de septiembre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Owen Cooper de “Adolescence” hace historia al ser el actor más joven en ganar un Emmy

El protagonista de la serie tiene 15 años

15 de septiembre de 2025 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor inglés Owen Cooper protagonizó la serie británica "Adolescence", que fue la más vista a nivel mundial en la primera mitad del 2025, en la plataforma Netflix. (JILL CONNELLY)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - El actor británico Owen Cooper se convirtió ayer domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico “Adolescence”.

RELACIONADAS

A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.

La miniserie de Netflix fue una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, desde el Teatro Peacock de Los Ángeles.

NetflixPremios Emmy
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
