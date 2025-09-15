Owen Cooper de “Adolescence” hace historia al ser el actor más joven en ganar un Emmy
El protagonista de la serie tiene 15 años
15 de septiembre de 2025 - 9:33 AM
Los Ángeles - El actor británico Owen Cooper se convirtió ayer domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico “Adolescence”.
A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.
La miniserie de Netflix fue una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, desde el Teatro Peacock de Los Ángeles.
