Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara y revela el motivo de su divorcio

Tras su separación de Joe Manganiello , la actriz Sofía Vergara confesó que fue porque él quería hijos y ella no, sin embargo, ahora su exesposo salió a desmentirla diciendo que ese no fue el motivo de la ruptura entre ellos.

Agregó: “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: ‘si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.