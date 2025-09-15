Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un premio Emmy?

El protagonista de la exitosa serie de Netflix “Adolescence” rompió récord y derrotó a grandes figuras de Hollywood que competían en su categoría

15 de septiembre de 2025 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La serie británica "Adolescence", protagonizada por Owen Cooper, fue la más vista a nivel mundial en la primera mitad del 2025, en la plataforma Netflix.
La serie británica "Adolescence", protagonizada por Owen Cooper, fue la más vista a nivel mundial en la primera mitad del 2025, en la plataforma Netflix. (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El nombre de Owen Wilson acaba de pasar a la historia del entretenimiento en Estados Unidos.

RELACIONADAS

La noche del domingo, el actor se convirtió en el ganador más joven de los premios Emmy al alzarse como el Mejor actor de reparto en una miniserie con tan solo 15 años.

Casi desconocido, hasta hace unos meses, Cooper logró derrotar a grandes figuras de Hollywood, como Javier Bardem, quien competía en la misma categoría por su trabajo en la serie de Netlfix “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez”.

Convertirse en el ganador más joven de un Emmy en esta categoría no solo lo posiciona en la industria, también marca un récord: hasta ahora ningún actor de su edad había logrado imponerse sobre intérpretes de renombre mundial.

“Empecé clases de actuación hace un par de años pero nunca imaginé estar en Estados Unidos y mucho menos estar aquí”, declaró tras recibir el galardón, todavía incrédulo.

¿Quién es Owen Cooper?

Originario de Warrington, Inglaterra, hasta hace poco su vida estaba lejos de las alfombras rojas.

Hijo de una cuidadora y un trabajador del sector tecnológico, Cooper soñaba con dedicar su vida al futbol profesional; incluso, jugó en el equipo juvenil sub-15 del Warrington Rylands, pero su destino cambió cuando comenzó a tomar clases en The Drama Mob, una pequeña escuela de actuación.

Debutó y saltó a la fama gracias a “Adolescence”, una miniserie británica que Netflix estrenó en marzo de 2025, y donde dio vida a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de escuela.

Su desempeño frente a la cámara sorprendió a la crítica internacional, no sólo por su técnica sino por las largas horas de rodaje que realizó como todo un profesional.

Pronto, la actuación de Owen y la cruda historia que interpretó llevaron a “Adolescencia” a convertirse en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix, superando a otros fenómenos como “Stranger Things”.

Con una carrera en ascenso y uno de los futuros más prometedores, el joven actor fue elegido para dar vida al joven Heathcliff en la nueva versión de “Cumbres Borrascosas” que es protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Tags
Premios EmmyActoresHollywood
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: