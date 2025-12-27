Opinión
Tyler Perry es demandado por $77 millones por presunta agresión sexual contra actor de “Boo! A Madea Halloween”

Mario Rodríguez acusa al cineasta de mantener un patrón de abuso durante varios años

27 de diciembre de 2025 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mario Rodríguez presentó la demanda el jueves en California, alegando que Tyler Perry (en la foto) lo sometió a repetidas insinuaciones sexuales no deseadas durante varios años (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles- Tyler Perry fue demandado por agresión sexual por un actor que apareció en “Boo! A Madea Halloween”, marcando la segunda demanda en los últimos meses acusando al cineasta y magnate de los estudios de aprovechar su poder en Hollywood para hacer avances sexuales.

RELACIONADAS

Mario Rodríguez presentó la demanda el jueves en California, alegando que Perry lo sometió a repetidas insinuaciones sexuales no deseadas durante varios años, incluyendo agresión sexual y asalto en la casa de Perry en Los Ángeles. Rodríguez pide al menos $77 millones por daños y perjuicios y también ha demandado a Lionsgate, que distribuyó la película en 2016, acusando al estudio de hacer la vista gorda ante la supuesta mala conducta de Perry.

Lionsgate no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

En un comunicado, el abogado de Perry negó las acusaciones.

Según la demanda, Rodríguez fue abordado en 2014 por un entrenador de un gimnasio Equinox de Los Ángeles que le dijo que Perry quería su número de teléfono para hablar de un papel como actor. Más tarde, Perry animó a Rodríguez a presentarse a la audición de “Boo! A Madea Halloween”, diciéndole: “No soy una mala persona para conocer y tener en tu esquina”, afirma la demanda.

El actor comenzó a interpretar teatralmente a “Madea” en 1999.
El actor comenzó a interpretar teatralmente a “Madea” en 1999. (Agencia EFE)

Después de que Rodríguez fuera contratado, fue invitado a la casa de Perry, donde Perry supuestamente lo tocó de manera inapropiada mientras veían una película. La demanda describe presuntos incidentes adicionales en 2016, 2018 y 2019, incluido un encuentro en el que Perry supuestamente intentó desabrochar los pantalones de Rodríguez y otro en el que Perry colocó la mano de Rodríguez en sus genitales. La demanda dice que Perry le dio a Rodríguez $ 5,000 en múltiples ocasiones después de los encuentros.

Rodríguez afirma que se resistió a las insinuaciones y que finalmente decidió presentar una demanda tras conocer las acusaciones similares de otro actor, Derek Dixon.

Dixon demandó a Perry en junio, alegando que el cineasta le manoseó mientras Dixon trabajaba en las series de televisión de Perry “The Oval” y “Ruthless”. La demanda, presentada inicialmente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, se ha trasladado al Tribunal Federal de Georgia, donde tiene su sede el estudio de Perry.

La demanda de Rodríguez incluye alegaciones de agresión sexual, agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
