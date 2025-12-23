Opinión
NoticiasMundo
Autoridades británicas presentan nuevos cargos de violación y agresión sexual contra Russell Brand

El comediante ya había sido acusado en abril por cargos similares contra otras dos mujeres

23 de diciembre de 2025 - 3:10 PM

Russell Brand, de 50 años, ya había sido acusado en abril de dos cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de atentado al pudor. (Jon Cherry)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres- Las autoridades británicas presentaron el martes nuevos cargos de violación y agresión sexual contra el cómico Russell Brand, que ya se enfrenta a acusaciones similares que implican a cuatro mujeres.

La Fiscalía de la Corona británica informó de que los nuevos cargos -uno de violación y otro de agresión sexual- contra Brand se referían a otras dos mujeres. Los presuntos delitos tuvieron lugar en 2009, según la Fiscalía.

Brand, de 50 años, ya había sido acusado en abril de dos cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de atentado al pudor. Los cargos se presentaron tras una investigación de 18 meses iniciada cuando cuatro mujeres denunciaron haber sido agredidas por el controvertido cómico.

Según la fiscalía, estos delitos tuvieron lugar entre 1999 y 2005: uno en la localidad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en Londres. Brand se declaró inocente de esos cargos ante un tribunal londinense a principios de este año.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 20 de enero, en relación con los dos nuevos cargos que se le imputan. También se ha programado un juicio para junio del año que viene, que durará entre cuatro y cinco semanas.

Russell Brand durante su llegada a la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres.
Russell Brand durante su llegada a la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres. (Alberto Pezzali)

El actor de “Get Him To The Greek”, conocido por sus arriesgados monólogos y sus batallas con las drogas y el alcohol, ha abandonado los medios de comunicación en los últimos años. Ganó muchos seguidores en Internet con vídeos en los que mezclaba el bienestar y las teorías de la conspiración, además de hablar de religión.

Cuando se anunciaron los primeros cargos en abril, Brand dijo que acogía con satisfacción la oportunidad de demostrar su inocencia.

“Yo era un imbécil antes de vivir a la luz del Señor”, dijo en un vídeo en las redes sociales. “Fui drogadicto, adicto al sexo e imbécil. Pero lo que nunca fui fue un violador. Nunca he participado en actividades no consentidas. Rezo para que puedas verlo mirándome a los ojos”.

