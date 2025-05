Russell Brand se declara no culpable de violación y agresión sexual

El actor y comediante Russell Brand se declaró no culpable el viernes en un tribunal de Londres de cargos de violación y agresión sexual que involucran a cuatro mujeres y se remontan a más de 25 años.

Brand no habló con reporteros a su llegada al tribunal. Vestía gafas de sol oscuras, una chaqueta de traje, una camisa negra abierta en el pecho y jeans negros.

The Associated Press no identifica a las víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica protege su identidad frente a los medios de comunicación de por vida.