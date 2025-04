Russell Brand enfrenta cargos por violación y agresión sexual en el Reino Unido

En septiembre de 2023, los medios británicos Channel 4 y The Sunday Times publicaron los testimonios de cuatro mujeres que afirmaron haber sido agredidas sexualmente o violadas por Brand. Las denunciantes no han sido identificadas públicamente.

El comediante, autor y actor de la película Get Him to the Greek, ha negado las acusaciones, alegando que sus relaciones siempre fueron “consensuadas”.