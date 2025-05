Del cine al tribunal: el actor Russell Brand acude a su primera vista judicial en Londres

El comediante, autor y actor de “Get Him To The Greek” (“Misión Rockstar”) enfrenta una acusación de violación, una de asalto indecente, una de violación oral y dos de agresión sexual. Los presuntos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005, uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en la zona de Westminster, en el centro de Londres.