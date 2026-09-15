Gíbaro de Puerto Rico y Remi llevarán “La Estrellita Blanca” al Bellas Artes de Santurce

Después de guiar a los Reyes Magos, una estrella fugaz cayó en una playa de Puerto Rico, y lo que descubrió cambiará la forma en que nuestros niños ven su país. Gíbaro de Puerto Rico presenta “La Estrellita Blanca” el domingo 15 de noviembre a las 4:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“La Estrellita Blanca” es un musical infantil original con libreto y letra de José (Remi) Vega Santana , que convierte el teatro en el salón de clases más mágico y esperanzador del año.

Bajo la dirección de Aidita Encarnación, la producción general del Dr. Eric M. González Morales y la coreografía de Raúl de la Paz. El elenco está formado por: Amanda Rodríguez (Estrella Blanca), Jorge Armando Rivera (Antares/Lito), Yadilyz Barbosa (Dorada/Palmira), Yezmín Luzzed Vélez (Plateada/Mariana), Gabriel Figueredo (Fugaz/Erizo), Eric Yamil (Voz Interplanetaria/Voz Tropical), José Vega (Remi) y un cuerpo de baile formado por el Ballet Juvenil e infantil de Gíbaro de Puerto Rico.

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“La Estrellita Blanca” es la historia que todo Puerto Rico necesita escuchar. La historia se desarrolla en una playa contaminada, donde cae una estrella fugaz y se encuentra con un país que necesita volver a brillar. En su aventura conoce a una palmera con conciencia ecológica, un caracol soñador y un erizo que aprende a sonreír. Juntos descubrirán que los sueños pequeños pueden transformar comunidades grandes.

A través de canciones originales, humor, color y mensajes que se quedan en el corazón, los niños aprenderán sin darse cuenta sobre: Amor y amistad, Orgullo por los símbolos patrios y nuestras raíces, Reciclaje y cuidado del ambiente, Honestidad, fe, perdón y educación como herramientas para cambiar el futuro y la Aceptación y respeto a la diversidad.