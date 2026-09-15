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Gíbaro de Puerto Rico y Remi llevarán “La Estrellita Blanca” al Bellas Artes de Santurce

El musical infantil original convierte el teatro en un salón de clases mágico

15 de septiembre de 2026 - 11:44 AM

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Remi La Estrellita Blanca (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de guiar a los Reyes Magos, una estrella fugaz cayó en una playa de Puerto Rico, y lo que descubrió cambiará la forma en que nuestros niños ven su país. Gíbaro de Puerto Rico presenta “La Estrellita Blanca” el domingo 15 de noviembre a las 4:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

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“La Estrellita Blanca” es un musical infantil original con libreto y letra de José (Remi) Vega Santana , que convierte el teatro en el salón de clases más mágico y esperanzador del año.

Bajo la dirección de Aidita Encarnación, la producción general del Dr. Eric M. González Morales y la coreografía de Raúl de la Paz. El elenco está formado por: Amanda Rodríguez (Estrella Blanca), Jorge Armando Rivera (Antares/Lito), Yadilyz Barbosa (Dorada/Palmira), Yezmín Luzzed Vélez (Plateada/Mariana), Gabriel Figueredo (Fugaz/Erizo), Eric Yamil (Voz Interplanetaria/Voz Tropical), José Vega (Remi) y un cuerpo de baile formado por el Ballet Juvenil e infantil de Gíbaro de Puerto Rico.

“La Estrellita Blanca” es la historia que todo Puerto Rico necesita escuchar. La historia se desarrolla en una playa contaminada, donde cae una estrella fugaz y se encuentra con un país que necesita volver a brillar. En su aventura conoce a una palmera con conciencia ecológica, un caracol soñador y un erizo que aprende a sonreír. Juntos descubrirán que los sueños pequeños pueden transformar comunidades grandes.

A través de canciones originales, humor, color y mensajes que se quedan en el corazón, los niños aprenderán sin darse cuenta sobre: Amor y amistad, Orgullo por los símbolos patrios y nuestras raíces, Reciclaje y cuidado del ambiente, Honestidad, fe, perdón y educación como herramientas para cambiar el futuro y la Aceptación y respeto a la diversidad.

Los boletos para “La Estrellita Blanca” están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería del CBA. Los interesados en funciones escolares pueden llamar al (787) 398-7782 o al (939) 416-9308.

Tags
culturaCentro de Bellas Artes de SanturceRemi
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