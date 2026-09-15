Emotivo momento en los Emmy: Macaulay Culkin y sus hijos en “Schitt’s Creek” rinden homenaje a Catherine O’Hara

LOS ÁNGELES — Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara como algo más que la actriz que interpretó a su madre en las películas de “Home Alone”.

Para él, ella era simplemente “mamá”.

Culkin subió al escenario junto a Annie Murphy y Dan Levy, compañeros de reparto de O’Hara en “Schitt’s Creek”, durante la gala de los Premios Emmy celebrada el lunes por la noche para rendir un emotivo homenaje al venerado actor cómico, fallecido el 30 de enero a los 71 años.

“No era solo la esposa de Bo (Welch) y la madre de Matthew y Luke”, dijo Culkin. “Era mi madre. Era nuestra madre y, por extensión, es la madre de todos nosotros”.

Culkin animó a los espectadores a llamar a sus madres y recordó cómo O’Hara siguió apoyándolo décadas después de que protagonizaran juntos las dos películas de “Home Alone”. O’Hara interpretó a Kate McCallister, la agitada madre de Kevin (el personaje de Culkin), en la película original de 1990 y en su secuela de 1992, dos éxitos de taquilla navideños que se convirtieron en clásicos imbatibles de la televisión.

PUBLICIDAD

“Esto es lo mejor que podemos hacer por ella esta noche. Estamos aquí por ella”, dijo. “Puede que ella me haya olvidado dos veces, pero nosotros siempre la recordaremos”.

O’Hara falleció a causa de una embolia pulmonar, aunque el cáncer de recto figuraba como causa subyacente. Su carrera abarcó cinco décadas, desde la serie canadiense de sketches “SCTV” hasta las películas de “Home Alone”, los falsos documentales de Christopher Guest y su interpretación de Moira Rose en “Schitt’s Creek”, por la que ganó un Emmy.

1 / 12 | Los Emmy rinden homenaje a las estrellas que ya no están. Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. - Chris Pizzello 1 / 12 Los Emmy rinden homenaje a las estrellas que ya no están Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. Chris Pizzello Compartir

A continuación, el cantautor Noah Kahan actuó durante el segmento “In Memoriam”, en el que se rindió homenaje a O’Hara y a otros miembros de la industria televisiva fallecidos durante el último año. El montaje también recordó a la icónica figura del mundo del espectáculo Dolly Parton, al actor y cineasta Rob Reiner, al actor Isiah Whitlock Jr. y al diseñador de vestuario Bob Mackie, quien fue incluido a pesar de haber fallecido ese mismo día, antes de la ceremonia.

Murphy, que interpretó a Alexis Rose, la hija de O’Hara, en “Schitt’s Creek”, recordó la risa inconfundible de su compañera de reparto y la alegría que transmitía al público.

“La risa de Catherine era un “sí, y…” perpetuo", dijo Murphy. “Animaba a cualquiera que la oyera a unirse a ella y a sentirse tan encantado como ella, y ella difundía ese encanto por todas partes”.

Murphy contó que personas desconocidas de todo Canadá compartieron su dolor con ella tras la muerte de O’Hara. Dijo que entre ellas había una nota que le entregaron en un vuelo de Air Canada, el abrazo de un empleado de una gasolinera y una mujer que interpretó un popurrí de los personajes de O’Hara mientras Murphy compraba vino.

PUBLICIDAD

“Estas son solo algunas de las interacciones que he tenido la suerte de vivir y que me recuerdan lo profundamente que Catherine ha marcado el mundo”, dijo Murphy. “Y es porque nos trajo alegría”.

Levy, cocreador de “Schitt’s Creek” e intérprete de David Rose, el hijo de O’Hara en la serie, afirmó que la mayor lección que aprendió de ella fue “decir siempre que sí”, sobre todo a sus instintos creativos.

“Acepté ayudarla a crear un personaje de televisión de más de 60 años que llevara minifaldas de cuero y tacones de 8 pulgadas y hablara con un acento transatlántico extraño y, a veces, ininteligible”, dijo Levy.

Recordó las sesiones nocturnas de reescritura de O’Hara y las ideas excéntricas que contribuyeron a definir el personaje de Moira Rose, incluida su colección de pelucas.

“Di que sí a la idea de tener una pared llena de pelucas. Di que sí cuando te pida ponerse una peluca a modo de gorro. Di que sí a que le ponga nombre a esa peluca”, dijo Levy. “Di que sí a darle espacio para experimentar y crear. Te sorprenderá cada día y te cambiará la vida”.

Levy también recordó la generosidad de O’Hara fuera del plató.