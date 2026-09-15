Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de septiembre de 2026
90°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Emotivo momento en los Emmy: Macaulay Culkin y sus hijos en “Schitt’s Creek” rinden homenaje a Catherine O’Hara

Culkin, Annie Murphy y Dan Levy recordaron a la “madre de todos nosotros”

15 de septiembre de 2026 - 12:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Macaulay Culkin, desde la izquierda, Annie Murphy y Dan Levy rinden homenaje a Catherine O'Hara durante la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ÁNGELES — Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara como algo más que la actriz que interpretó a su madre en las películas de “Home Alone”.

RELACIONADAS

Para él, ella era simplemente “mamá”.

Culkin subió al escenario junto a Annie Murphy y Dan Levy, compañeros de reparto de O’Hara en “Schitt’s Creek”, durante la gala de los Premios Emmy celebrada el lunes por la noche para rendir un emotivo homenaje al venerado actor cómico, fallecido el 30 de enero a los 71 años.

“No era solo la esposa de Bo (Welch) y la madre de Matthew y Luke”, dijo Culkin. “Era mi madre. Era nuestra madre y, por extensión, es la madre de todos nosotros”.

Culkin animó a los espectadores a llamar a sus madres y recordó cómo O’Hara siguió apoyándolo décadas después de que protagonizaran juntos las dos películas de “Home Alone”. O’Hara interpretó a Kate McCallister, la agitada madre de Kevin (el personaje de Culkin), en la película original de 1990 y en su secuela de 1992, dos éxitos de taquilla navideños que se convirtieron en clásicos imbatibles de la televisión.

“Esto es lo mejor que podemos hacer por ella esta noche. Estamos aquí por ella”, dijo. “Puede que ella me haya olvidado dos veces, pero nosotros siempre la recordaremos”.

O’Hara falleció a causa de una embolia pulmonar, aunque el cáncer de recto figuraba como causa subyacente. Su carrera abarcó cinco décadas, desde la serie canadiense de sketches “SCTV” hasta las películas de “Home Alone”, los falsos documentales de Christopher Guest y su interpretación de Moira Rose en “Schitt’s Creek”, por la que ganó un Emmy.

Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. "El año pasado perdimos a otra leyenda muy querida, nuestro querido 'Meathead', Rob Reiner", dijo Jamie Lee Curtis al concluir la sección "In Memoriam". "Era generoso, amable y divertidísimo, además de un amigo para todos".Robert Duvall
1 / 12 | Los Emmy rinden homenaje a las estrellas que ya no están. Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. - Chris Pizzello

A continuación, el cantautor Noah Kahan actuó durante el segmento “In Memoriam”, en el que se rindió homenaje a O’Hara y a otros miembros de la industria televisiva fallecidos durante el último año. El montaje también recordó a la icónica figura del mundo del espectáculo Dolly Parton, al actor y cineasta Rob Reiner, al actor Isiah Whitlock Jr. y al diseñador de vestuario Bob Mackie, quien fue incluido a pesar de haber fallecido ese mismo día, antes de la ceremonia.

Murphy, que interpretó a Alexis Rose, la hija de O’Hara, en “Schitt’s Creek”, recordó la risa inconfundible de su compañera de reparto y la alegría que transmitía al público.

“La risa de Catherine era un “sí, y…” perpetuo", dijo Murphy. “Animaba a cualquiera que la oyera a unirse a ella y a sentirse tan encantado como ella, y ella difundía ese encanto por todas partes”.

Murphy contó que personas desconocidas de todo Canadá compartieron su dolor con ella tras la muerte de O’Hara. Dijo que entre ellas había una nota que le entregaron en un vuelo de Air Canada, el abrazo de un empleado de una gasolinera y una mujer que interpretó un popurrí de los personajes de O’Hara mientras Murphy compraba vino.

“Estas son solo algunas de las interacciones que he tenido la suerte de vivir y que me recuerdan lo profundamente que Catherine ha marcado el mundo”, dijo Murphy. “Y es porque nos trajo alegría”.

Levy, cocreador de “Schitt’s Creek” e intérprete de David Rose, el hijo de O’Hara en la serie, afirmó que la mayor lección que aprendió de ella fue “decir siempre que sí”, sobre todo a sus instintos creativos.

“Acepté ayudarla a crear un personaje de televisión de más de 60 años que llevara minifaldas de cuero y tacones de 8 pulgadas y hablara con un acento transatlántico extraño y, a veces, ininteligible”, dijo Levy.

Recordó las sesiones nocturnas de reescritura de O’Hara y las ideas excéntricas que contribuyeron a definir el personaje de Moira Rose, incluida su colección de pelucas.

“Di que sí a la idea de tener una pared llena de pelucas. Di que sí cuando te pida ponerse una peluca a modo de gorro. Di que sí a que le ponga nombre a esa peluca”, dijo Levy. “Di que sí a darle espacio para experimentar y crear. Te sorprenderá cada día y te cambiará la vida”.

Levy también recordó la generosidad de O’Hara fuera del plató.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Macaulay CulkinPremios Emmy
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 15 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: