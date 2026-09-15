Puerto Rico suma una nueva corona internacional en el Miss Teen Continental 2026

Puerto Rico vuelve a destacarse en el mundo de los certámenes de belleza con el triunfo de Bárbara Alexandra Vélez Rondón, quien se coronó como Miss Teen Continental 2026 durante la competencia internacional celebrada el pasado 13 de septiembre en Asunción, Paraguay.

La joven se impuso entre representantes de 24 países, luego de una intensa agenda de actividades, evaluaciones y competencias en las que las participantes demostraron su elegancia, seguridad, preparación y desenvolvimiento escénico.

A la corona se sumó el reconocimiento de Mejor Silueta, distinción que colocó a Vélez Rondón entre las participantes más destacadas de esta edición.

“Mi experiencia en Paraguay fue inolvidable y definitivamente marcó una etapa muy especial en mi vida. Tuve el honor de representar a Puerto Rico y compartir con jóvenes de diferentes países, conocer sus culturas y, al mismo tiempo, llevar un pedacito de la nuestra a cada momento de la competencia”, expresó emocionada la reina de 19 años de edad.

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Vélez Rondón describió su paso por Paraguay como una experiencia de esfuerzo, emociones y aprendizaje, que también le permitió descubrir nuevos lugares y acercarse a la cultura y hospitalidad del país anfitrión.

“Convertirme en la nueva Miss Teen Continental 2026 fue un momento que jamás olvidaré. Sentí muchísimo orgullo y emoción al ver que todo el esfuerzo y la preparación dieron frutos. Regreso a Puerto Rico agradecida, con nuevas amistades, recuerdos para toda la vida y muy emocionada por todo lo que viene en esta nueva etapa”, añadió.

Su participación en el certamen internacional se produjo a través de la plataforma Miss Teen World Puerto Rico, dirigida por Carlos Figueroa y conocida como “La Escuela de las Reinas”.

“Este triunfo confirma que Puerto Rico continúa siendo una potencia en los certámenes internacionales, pero sobre todo, demuestra la calidad humana, la disciplina y la preparación de nuestras jóvenes. Bárbara asumió esta responsabilidad con mucha madurez y llevó nuestra bandera con orgullo. Para nuestra organización es una gran satisfacción verla alcanzar esta meta y demostrar que una reina también se distingue por su educación, propósito y compromiso”, expresó Figueroa.

La delegación puertorriqueña también celebró otro resultado destacado en Paraguay. Valeria Freytis, representante de Puerto Rico en la categoría Miss Teen Petite Continental 2026, obtuvo el título de tercera finalista y recibió el premio de Mejor Vestido de Gala, gracias a una creación del diseñador puertorriqueño Juan Carlos Collazo.

Con una nueva corona y varios reconocimientos internacionales, Puerto Rico vuelve a dejar su bandera en alto, demostrando que sus reinas buscan destacar no solo por su presencia y elegancia, sino también por su preparación, talento y determinación.

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Miss Teen World Puerto Rico mantiene abiertas las inscripciones para la vigésima tercera edición de su certamen, cuya gran final está pautada para abril de 2027.

La convocatoria está dirigida a jóvenes solteras de entre 14 y 20 años interesadas en representar a su pueblo y formar parte de una experiencia enfocada en crecimiento personal, liderazgo, proyección escénica y preparación integral.