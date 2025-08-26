Opinión
26 de agosto de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kedward Avilés llevará su versión más madura al Moneró Café Teatro & Bar

El actor y cantante se presentará en concierto el próximo 5 de septiembre

26 de agosto de 2025 - 11:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentación dará inicio a las 8:30 p.m. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, se alista para recibir a uno de los talentos jóvenes más versátiles de la isla. Se trata del cantante y actor Kedward Avilés, quien llegará al recinto el próximo domingo, 5 de septiembre, con un concierto íntimo.

Según indicó el intérprete en entrevista con El Nuevo Día, la próxima cita con su público lo mantiene ocupado, emocionado y ansioso. El también integrante de los Caribbean Tenors contó cómo imagina la presentación cuyos boletos están disponibles en Ticketera.

“Me imagino a mi familia y amistades en el público. También a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo y gente nueva que se ha ido sumando a la carrera. Va a ser un momento bien bonito, bien chévere”, comentó Avilés con emoción.

El concierto, además, responde a un sueño que tenía desde pequeño. Gracias al impulso de amigos y familiares, finalmente, lo hará realidad.

“Desde siempre yo soñaba y como que me veía en una tarima, haciendo lo que fuera, cantando, haciendo teatro musical. Entonces, de repente, conversando con amigos que llevan conmigo toda la vida, uno de los productores, que lo conocí en la IUPI, y ha sido mi amigo en y fuera de la música, me dice ‘vamos a hacer tu concierto’ y yo (le respondí) ‘dale’”, contó el artista sobre cómo surgió la presentación.

Avilés, además, aprovechó para agradecer a su mamá y a sus abuelos por el apoyo constante. Sin ellos, aseguró, no hubiera logrado nada.

“Mi mamá siempre me ha apoyado mucho, y le agradezco mucho a ella. Mis abuelos también han estado ahí para mí. Son unos ángeles”, subrayó.

Su participación en el musical “West Side Story” de BAS Entertainment en el 2023, así como su integración a la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, fueron dos experiencias que le sumaron madurez. Esto, a su vez, contribuyó a que finalmente se presentara en solitario.

“He madurado más y uno se vuelve más hábil en otras cosas de la industria. En la producción de música, en la preparación para cualquier proyecto, por ejemplo. Entonces, pues, uno tiene más capacidad para eso”, dijo.

Avilés, de igual modo, aclaró que su compromiso y lealtad continúan con la agrupación Caribbean Tenors. El grupo musical agregó, fue y será una de sus prioridades.

“Yo voy a estar siempre con mis hermanos de los Caribbean Tenors. Ellos van a estar siempre ahí, y vamos a hacer conciertos en Navidad, y nos vamos a reunir, y eso siempre va a estar. Somos hermanos y es una hermandad para toda la vida”, incluyó.

Quienes se den cita al concierto el próximo 5 de septiembre podrán disfrutar de baladas, boleros y música del ayer, tres géneros que distinguen al anfitrión. Asimismo, dijo, lo escucharán explorar otros ritmos como la salsa.

“Tenemos invitados a los Caribbean Tenors, ellos tienen que estar ahí. Del repertorio, pues, mira, vamos a tener cosas inéditas y también vamos a tener temas de compositores latinoamericanos. Vamos a tener canciones como ‘Camino del puente’, una de mis canciones favoritas de la música del ayer, tuve el privilegio de cantarla con la orquesta que dirige Luis ‘Perico’ Ortiz, y fue un tema que cambió mi vida”, detalló.

El cúmulo de experiencias vividas a lo largo de los años, según Avilés, han transformado su vida personal y profesional. Hoy, manifestó, se define de una forma muy distinta a cuando comenzó.

“Me describo como un Kedward diferente, nuevo, mucho más maduro y mucho más capaz de tomar decisiones correctas en el momento y tener a la gente correcta al lado. Entonces, sobre las otras cosas, pues me siento súper bien porque estoy en un momento donde gozo de buena salud, haciendo ejercicios, música nueva, y eso siempre trae cosas bonitas”, explicó.

El concierto de Avilés dará inicio a las 8:30 p.m. Recientemente, el cantante participó en Miss Universe España y ahora trabajar en música nueva.

MúsicaConciertosMoneró Café Teatro & Bar
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
