Al escuchar el nombre del cantautor Kedward Avilés -seguramente- lo primero que viene a la mente de muchos es el popular cuarteto boricua Caribbean Tenors. Sin embargo, este manatieño, quien acaba de cumplir 30 años, se ha desempeñado en diversas ramas de las artes escénicas a nivel local e internacional.

Sus intervenciones en óperas como “La finta giardiniera”, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, y en los musicales “Into the Woods” y “Evita”, le confirmaron al actual residente del Viejo San Juan que nació para estar en los grandes escenarios. Por si le quedaban dudas, en el año 2020, formó parte del “reality show” de canto “Number 3″, en Brasil, donde resultó ganador seleccionado por un público que, aunque lo desconocía, quedó prendado de su talento innato.

El pasado 8 de noviembre, Avilés sorprendió a sus seguidores al anunciar que protagonizará el musical “West Side Story”, que subirá a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce en febrero de 2023. Junto a él estarán las estrellas puertorriqueñas de fama internacional, Amanda Rivera y Ana Isabelle.

“Yo canto desde chiquito. Yo me crié con mis abuelos y ellos son bohemios, gente de música de trío y, honestamente, yo siempre lo menciono porque ahí es donde yo creo que desarrollé el amor por la música y por el arte”, comenzó el intérprete de “Tony” mientras confesaba que en su niñez acostumbraba a encerrarse en su cuarto para escuchar música hasta quedarse dormido.

Cuando tenía ocho años, el tenor se mudó a Alemania junto a su padre. Allí, sin imaginarlo, tuvo su primer encuentro con el teatro. Aunque han pasado 22 años desde aquel día, su recuerdo sigue latente en la memoria de este soñador empedernido.

“Audicioné para un musical americano que era de música de los 50 y los 60. Ese fue el primer musical donde yo participé cantando, estaba en quinto grado, así que no era una producción gigante tipo Hollywood o Broadway, pero para (ser) una escuela, pues era bien producida. Yo recuerdo que ese día, cuando yo me paré a cantar allí, estaba lleno. Los gritos del público, tú sentir todo ese cariño, yo dije ‘wow, esto me encanta’”, sostuvo el fiel admirador de los paisajes de su natal.

Pasaron los años y Avilés regresó a Puerto Rico para cursar estudios de escuela intermedia. Su deseo de convertirse en artista lo llevó a pertenecer al Coro de la Escuela de Música de Manatí, la Escuela de Artes de Vega Baja y, eventualmente, a la Escuela de Bellas Artes de Barceloneta.

En la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde completó un bachillerato en Artes especializado en “Performance”, conoció a Ana Isabelle y a Víctor Santiago cuando fue electo para ocupar un lugar en el elenco de “Into the Woods” y “Evita”. El también modelo, que ha colaborado con diseñadores importantes del patio, describió dichas oportunidades como una “gran responsabilidad”.

Con sus amigos y hermanos de Caribbean Tenors, agrupación que se fundó en el 2015, el exponente ha podido desarrollar sus destrezas como compositor. Además, según expuso, a través del grupo, ha pisado escenarios inimaginables junto a personas que nunca pensó conocer. Entre ellos, Carlos Vives y Andy Montañez.

Su regreso al teatro

“Entonces, ahora que regreso al teatro musical, para mí es una ilusión, una nueva oportunidad de hacer lo que amo, hacer lo que me gusta. Y sobre todas las cosas, el ‘cast’, está Ana Isabelle, Braulio Castillo, Amanda Rivera. Y lo más lindo de este musical es que es un ‘cast’ 100% puertorriqueño y su producción se va a sentir bien puertorriqueña, con elementos boricuas totalmente”, comunicó sobre la pieza, que será una adaptación de la versión original concebida por Jerome Robbins con la música de Leonard Bernstein, letra de Stephen Sondheim y libreto de Arthur Laurents.

El musical “West Side Story Boricua”, como muchos lo han denominado, contará con más de una veintena de actores en escena dirigidos por Marcos Santana. La dirección musical, por su parte, estará a cargo del maestro Ángel “Cocco” Peña.

A “Tony”, el personaje que interpretará, Avilés lo describió como uno “bien lindo”. Entre todas las cualidades del protagonista de la historia, el actor destacó su entrega al amor y su perseverancia.

El multifacético, quien no participa en un musical desde el 2013, se describió como un artista “celoso” con su trabajo, “apasionado” y “respetuoso con el público”. Son precisamente estas características las que lo impulsan a mirar la producción de Ender Vega como la gran oportunidad de su vida.

“Estoy trabajando cosas como la dicción en inglés, porque mi personaje es 100% norteamericano. Yo hablo inglés y mi acento es bastante neutral, pero tiene que ser un acento bien norteamericano”, enfatizó el discípulo de la talentosa actriz puertorriqueña Isabel Arraiza, radicada en Nueva York. “Es una mujer que admiro y gracias a que pude contactar con ella, pues me está ayudando con todo lo que es la dicción en inglés”, incluyó.

El segundo de cuatro hermanos aseguró que, aunque nunca pensó llegar a tener una carrera tan exitosa, sí lo soñó. Ahora le toca seguir trabajando para cumplirlos. En esa línea, una vez concluya su participación en el musical “West Side Story”, planifica asistir a audiciones de películas. De igual forma, seguirá plasmando sus sentimientos en composiciones.

En cuanto a la época festiva, que ya llegó con toda su alegría y ambiente de armonía, Avilés dijo que este año será diferente. Luego del encierro obligatorio para evitar la propagación del COVID-19 y los días de intenso trabajo, toca dedicarle tiempo al motor de su vida, la familia.

“Estas navidades voy a estar con mis abuelos, cocinar, ir al campo a ver a mi tía y a pasarla bien”, detalló.