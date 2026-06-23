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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué fue lo que Julián Gil le regaló a Lionel Messi en el Mundial?

El actor sorprendió a la estrella futbolista de la selección Argentina

23 de junio de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián Gil considera a Leo Messi su ídolo deportivo. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor y presentador Julián Gil apenas ha podido dormir luego de lograr su sueño con el jugador argentino Leo Messi en la Copa del Mundial de la FIFA 2026.

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En el 2025, el actor argentino pudo completar la primera fase de su sueño cuando logró conocer a Messi durante la cobertura especial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el programa“La Jugada del Verano TUDN” de Televisa Univision. El presentador conoció en persona a Messi y recibió su firma en el brazo. En ese entonces, Gil prosiguió a tatuarse el autógrafo de su ídolo, capitán argentino de la selección Argentina.

Este año, el actor regresó al Mundial con un balón en mano en busca de autógrafos entre las grandes estrellas del fútbol. En días recientes logró las firmas de los estelares jugadores Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Raphinha.

Sin embargo, en la tarde del martes Gil pudo estar de cerca una vez más con su ídolo deportivo a quien además de lograr el autógrafo para “La pelota del mundial”, le pudo entregar un amuleto para Messi y su padre, este último se encuentra delicado de salud.

La emotiva escena se dio como parte de la “Zona Mixta” de cobertura de medios de comunicación, donde los jugadores luego de completar el partido comparten con la prensa. Gil se mantuvo nervioso y ansioso a minutos del encuentro con Messi.

“Se tiene que parar conmigo, se tiene que parar conmigo”, comentaba Gil previo al encuentro con Messi, justo después de culminar el partido de Argentina contra Austria, que terminó con la victoria de la selección

Una vez el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, con 18 goles se acercó a Gil, de inmediato le firmó el balón.

“Una firma de la pelota, Leo, gracias. Te quiero dejar a la Virgen de Guadalupe para que te acompañe a ti y al viejo en su recuperación. Te quiero”, le dijo el actor que de pasó le tocó el hombro en señal de apoyo.

“Qué bendición poder tener la firma de Messi en la Pelota del Mundial. Pero más bendecido me siento por haber tenido la oportunidad de entregarle una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo acompañe a él y a su padre en su recuperación. La firma quedará en la pelota. @lapelotadelmundial Ese momento quedará para siempre en mi corazón. ❤️🇦🇷🙏 Gracias @leomessi”, expresó el actor en sus redes sociales.

La Virgen de Guadalupe, considerada el símbolo de fe más importante para millones de mexicanos y latinoamericanos.

La esposa del actor, la periodista deportiva, Valeria Marín, reconoció que su amado su puso más nervioso al conocer a Messi que el día de su boda.

“Amor es aceptar que tu esposo le diga “te quiero, te quiero mucho” más veces a Messi y se ponga más nervioso con el guiño del 🐐 de lo que se puso en nuestra boda!-Eres el más@juliangil you are the fucking best. Esa pelota mundialista es un sueño pero más lo que has logrado y disfrutado este Mundial!“, sostuvo la esposa.

Tags
Julián GilLionel MessiCopa del Mundo
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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