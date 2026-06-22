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Agenda del día: Lionel Messi va tras el récord de goles en los Mundiales

El capitán albiceleste acapara los reflectores, pero Francia y Noruega también buscarán dar un paso firme hacia la clasificación

22 de junio de 2026 - 11:27 AM

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Lionel Messi, a la izquierda, festeja un gol con Rodrigo de Paul. (Charlie Riedel)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Lionel Messi buscará convertirse hoy en el máximo goleador de los Mundiales, cuando Argentina enfrente a Austria en un partido que podría quedar grabado en la historia del fútbol.

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El capitán albiceleste tendrá la oportunidad de romper el empate que mantiene con el alemán Miroslav Klose, ambos con 16 goles en Copas del Mundo, y convertirse en el máximo artillero en la historia del torneo, añadiendo otro capítulo memorable a una carrera que ya lo ubica entre las más brillantes del fútbol mundial.

Argentina llega al compromiso con la misión de sumar tres importantes puntos en la fase de grupos que le den el pase a la siguiente fase, mientras que Austria intentará dar la sorpresa ante el vigente campeón.

Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia.A pocos días de su cumpleaños número 39, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia con 16 tantos. El capitán de la Albiceleste también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis mundiales.El triplete fue el número 61 de su carrera y el undécimo con la selección nacional.
1 / 8 | En imágenes: Messi firma un recital con hat-trick en su debut en el Mundial . Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia. - Ed Zurga

Pero más allá de los resultados, la jornada promete emociones para los aficionados del fútbol, con varios encuentros que podrían comenzar a definir el panorama de sus respectivos grupos en esta edición mundialista.

A continuación, la agenda del día:

  • Argentina vs. Austria — 1:00 p.m.
  • Francia vs. Irak — 5:00 p.m.
  • Noruega vs. Senegal — 8:00 p.m.
  • Jordania vs. Argelia — 11:00 p.m.
Tags
FIFAMundial de Fútbol 2026ArgentinaFranciaLionel Messi
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