Agenda del día: Lionel Messi va tras el récord de goles en los Mundiales
El capitán albiceleste acapara los reflectores, pero Francia y Noruega también buscarán dar un paso firme hacia la clasificación
22 de junio de 2026 - 11:27 AM
22 de junio de 2026 - 11:27 AM
Lionel Messi buscará convertirse hoy en el máximo goleador de los Mundiales, cuando Argentina enfrente a Austria en un partido que podría quedar grabado en la historia del fútbol.
El capitán albiceleste tendrá la oportunidad de romper el empate que mantiene con el alemán Miroslav Klose, ambos con 16 goles en Copas del Mundo, y convertirse en el máximo artillero en la historia del torneo, añadiendo otro capítulo memorable a una carrera que ya lo ubica entre las más brillantes del fútbol mundial.
Argentina llega al compromiso con la misión de sumar tres importantes puntos en la fase de grupos que le den el pase a la siguiente fase, mientras que Austria intentará dar la sorpresa ante el vigente campeón.
Pero más allá de los resultados, la jornada promete emociones para los aficionados del fútbol, con varios encuentros que podrían comenzar a definir el panorama de sus respectivos grupos en esta edición mundialista.
A continuación, la agenda del día:
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