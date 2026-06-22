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Cabo Verde vuelve a sorprender y complica el panorama de Uruguay

La selección debutante rescató un empate 2-2 en Miami y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial

22 de junio de 2026 - 9:15 PM

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Kevin Pina, de Cabo Verde, festeja con sus compañeros tras abrir el marcador ante Uruguay en un duelo mundialista reealizado el sábado 21 de junio de 2026. (Lynne Sladky)
Por Alanis Thames / The Associated Press

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

Miami Gardens, Florida — Dos empates con sabor a derrota para Uruguay. Dos con gusto a triunfo y logros históricos para Cabo Verde.

Puede ser que el mágico debut de Cabo Verde en su primer Mundial sea sólo el inicio de una gran aventura. En contraste, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa tendrá ahora que plantar cara ante España si desea evitar un fiasco.

Cabo Verde, la pequeña nación insular que sorprendió a todos la semana pasada, cuando le arrancó un empate a la gran favorita España, volvió a conseguir un resultado heroico, al reaccionar para igualar 2-2 frente a la Celeste en Miami.

“Cuando defendimos bien el partido nos permitió marcar diferencia y cuando cedimos el protagonismo, la diferencia se ha acortado”, explicó el argentino Bielsa.

Kevin Pina marcó de tiro libre el primer gol de Cabo Verde en la historia de la Copa del Mundo, y Helio Varela anotó el tanto del empate para el que se ha convertido en uno de los equipos más sorprendentes del torneo ampliado a 48 equipos.

Y la selección Cenicienta tiene ahora una posibilidad real de llegar a la fase de eliminación directa.

Los aficionados caboverdianos, que vieron a su selección protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo la semana pasada al lograr un empate sin goles contra España, continuaron sus celebraciones cuando Pina lanzó un potente disparo que superó el lance del arquero Fernando Muslera.

Maxi Araújo y Agustín Canobbio marcaron goles con pocos minutos de diferencia al final del primer tiempo para poner a Uruguay adelante, pero Valera, minutos después de entrar al partido, sorprendió a Muslera fuera de su arco para marcar el gol del empate y su primer tanto internacional.

“La verdad no sirve de nada el gol, pero bueno... otra vez lo buscamos hasta el final pero no alcanzó, creo que debimos cuidar el resultado y bueno, también terminamos un poco sufriendo”, relató Araújo.

Varela celebró saltando a los brazos de sus compañeros y flexionando los músculos sobre sus hombros, mientras Muslera y otros jugadores uruguayos bajaban la cabeza, visiblemente decepcionados.

“Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival”, dijo Bielsa.

Fue otro momento especial para el caboverdiano Vozinha, quien se convirtió en una de las estrellas revelación del torneo después de dejar sin opciones a España. El portero de 40 años fue visto desde las gradas por su madre, quien no pudo asistir al sorprendente empate inaugural frente a la Roja porque no pudo obtener una visa.

También fue el primer partido de la Copa del Mundo con dos porteros titulares mayores de 40 años. Muslera, que disputó su 18.ª Copa del Mundo, cumplió 40 años el 16 de junio.

Un grupo H en el que los boletos a la fase siguiente parecían reservados para los excampeones mundiales España y Uruguay, quedó alterado por el atrevimiento caboverdiano.

España, que a primera hora vapuleó a Arabia Saudí, arribó a cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde quedaron igualados en el segundo sitio con dos unidades. Los saudíes son últimos con una.

“Obviamente frustrante por no haber conseguido los tres puntos”, expresó el central Sebastián Cáceres.

“Creo que en primer tiempo generamos mucho, pudimos haber ampliado la ventaja y ellos se encuentran con ese gol de tiro libre... Nos hacen los goles con mucha facilidad y creo que eso también es lo que nos ha costado, que con poco no generan y nos llegan pocas veces y las pocas veces que nos llegan terminan siendo gol o jugadas de mucho peligro”.

Y Uruguay tendrá que rifarse la vida ante España el viernes, al mismo tiempo que Cabo Verde se mida con Arabia Saudí en busca de completar el milagro.

“Para nosotros no pasa nada, nosotros tenemos que ganar y eso es lo imporatante”, comentó Araújo.

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