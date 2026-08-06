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Stephanie Piñeiro va por el oro en Santo Domingo 2026

La boxeadora puertorriqueña disputará la presea dorada el viernes en los 70 kilogramos

6 de agosto de 2026 - 9:56 PM

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Stephanie Piñeiro pega una recta izquierda a la colombiana Shirleidis Orozco. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La boxeadora boricua Stephanie Piñeiro avanzó este miércoles a la final de los 70 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras dominar por decisión unánime a la colombiana Shirleidis Orozco.

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Las tarjetas de los cinco jueces reflejaron puntuaciones de 30-27, 30-27, 29-28, 30-27 y 30-27, a favor de la boricua.

“Estoy bien contenta, bien feliz que todo el duro trabajo se vio reflejado en el día de hoy. La meta es la medalla de oro nuevamente y estamos en camino a eso y en el nombre de Dios, vamos a llevar esa medalla de oro a Puerto Rico”, compartió Piñeiro a este medio tras el triunfo.

Piñeiro disputará la final el viernes a las 8:00 p.m., cuando enfrente a la vencedora del duelo entre la cubana Dayira Mesa y la venezolana Génesis Palma.

Piñeiro triunfó por decisión unánime.
Piñeiro triunfó por decisión unánime. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Me he sentido muy bien. En el primer combate, me sentía media rara, peleé con una migraña bien fuerte, pero gracias a Dios sacamos la victoria. Hoy (miércoles) me siento mucho mejor ahora mismo y para la final, me imagino que va a ser muchísimo mejor todavía”, sostuvo la bayamonesa.

“Estamos ready para lo que venga entre Venezuela o Cuba”, agregó.

La boxeadora boricua intentará convertirse en bicampeona centroamericana. En San Salvador 2023 conquistó la medalla de oro en la categoría de los 66 kilogramos.

La semifinal representó apenas la segunda pelea de la boricua en los 70 kilogramos dentro del boxeo aficionado.

En su primer compromiso del torneo, Piñeiro derrotó por decisión 4-1 a la mexicana Citlalli Ortiz en los cuartos de final.

Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón.Grace Claxton posa con la monoestrellada tras conquistar la medalla de plata en los 400 metros con vallas.Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata.
1 / 14 | En imágenes: atletismo y esgrima suman más preseas para Puerto Rico en los Centroamericanos. Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

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BoxeoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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