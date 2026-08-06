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Una final de casa: Puerto Rico va por el oro y la plata en dobles mixto en tenis de mesa

La pareja de Adriana Díaz-Ángel Naranjo chocará el viernes ante Brianna Burgos-Steven Moreno

6 de agosto de 2026 - 8:34 PM

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Ángel Naranjo también avanzó a la ronda de los mejores 16 en el torneo de sencillos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico vs. Puerto Rico.

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Las parejas puertorriqueñas de Adriana Díaz -Ángel Naranjo y de Brianna Burgos-Steven Moreno disputarán este viernes la medalla de oro en la final de dobles mixto en la acción del tenis de mesa de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ambas parejas salieron airosas en la ronda de semifinales del torneo en la jornada del miércoles.

Díaz-Naranjo superó 3-0 a la pareja dominicana de Eva Brito y Ramón Vila para avanzar a la final.

La dupla de Burgos-Moreno superó 3-2 a la de México, integrada por Arantxa Cossio-Rogelio Castro, en la etapa semifinal.

En tanto, Ángel Naranjo, Enrique Ríos y Steven Moreno aseguraron el miércoles su pase a la ronda de los mejores 16 del torneo masculino de tenis de mesa al salir airosos en sus respectivos compromisos de la vuelta de 32.

Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón.Grace Claxton posa con la monoestrellada tras conquistar la medalla de plata en los 400 metros con vallas.Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata.
1 / 14 | En imágenes: atletismo y esgrima suman más preseas para Puerto Rico en los Centroamericanos. Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Naranjo protagonizó una remontada para imponerse 4-2 al cubano Andy Pereira, con parciales de 6-11, 12-10, 8-11, 11-4, 11-9 y 11-5.

El boricua volverá a la acción el jueves, cuando enfrente al venezolano Raymundo Medina a las 4:45 p.m. por un puesto en los cuartos de final.

Ríos, por su parte, derrotó 4-1 al colombiano Sebastián Bedoya. Luego de perder el primer parcial 6-11, reaccionó con victorias consecutivas de 12-10, 11-7, 11-9 y 11-7.

En la siguiente ronda, Ríos se medirá al cubano Adrián Pérez, también el jueves a las 4:45 p.m.

De otro lado, Moreno avanzó con autoridad al superar 4-0 (12-10, 11-8, 11-9 y 14-12) al mexicano Jorge Buenrostro.

La jornada, sin embargo, marcó el final del camino para el boricua Jabdiel Torres, quien cayó 4-0 (11-3, 11-4, 11-8 y 11-5) ante el mexicano Rogelio Castro en la ronda de los mejores 32.

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Adriana DíazTenis de mesaJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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