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Con solo 15 años, Gabriel Lavallee conquista la plata en skate

El joven boricua se destacó en la modalidad street masculina y sumó otra presea para Puerto Rico en Santo Domingo

5 de agosto de 2026 - 7:12 PM

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El puertorriqueño Gabriel Lavallee, de 15 años, conquistó la medalla de plata en skate street masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo 2026 - El puertorriqueño Gabriel Lavallee conquistó este miércoles la medalla de plata en la modalidad de skate street masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada en el Malecón Deportivo.

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Lavallee, de 15 años, totalizó 140.22 puntos en la final de su primera justa regional.

“Es loco, no lo puedo creer”, manifestó Lavallee, emocionado por el resultado.

“Este es un momento realmente muy bueno para mí. Estoy feliz por la gente de Puerto Rico, por ayudarme y por impulsarme. Nunca había pasado por algo así”, añadió.

Su mejor recorrido fue en la tercera ronda, con 64.66 puntos, mientras que su mejor truco fue el segundo, valorado en 75.56.

El joven aprovechó el momento para dedicarle la presea a su padre.

“Le dedico esta medalla a mi papá porque es la persona que me entrena”, expresó Lavallee.

Con una actuación de 140.22 puntos, el puertorriqueño aseguró el segundo lugar en la final de street masculino.
Con una actuación de 140.22 puntos, el puertorriqueño aseguró el segundo lugar en la final de street masculino. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El colombiano Jhancarlos González, de 29 años, conquistó la medalla de oro con 176.64 puntos. El mexicano Bryan Coria, también de 29 años, obtuvo el bronce con 139.08.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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