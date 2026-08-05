Con solo 15 años, Gabriel Lavallee conquista la plata en skate

Santo Domingo 2026 - El puertorriqueño Gabriel Lavallee conquistó este miércoles la medalla de plata en la modalidad de skate street masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada en el Malecón Deportivo.

Lavallee, de 15 años, totalizó 140.22 puntos en la final de su primera justa regional.

“Es loco, no lo puedo creer”, manifestó Lavallee, emocionado por el resultado.

“Este es un momento realmente muy bueno para mí. Estoy feliz por la gente de Puerto Rico, por ayudarme y por impulsarme. Nunca había pasado por algo así”, añadió.

Su mejor recorrido fue en la tercera ronda, con 64.66 puntos, mientras que su mejor truco fue el segundo, valorado en 75.56.

El joven aprovechó el momento para dedicarle la presea a su padre.

“Le dedico esta medalla a mi papá porque es la persona que me entrena”, expresó Lavallee.

Con una actuación de 140.22 puntos, el puertorriqueño aseguró el segundo lugar en la final de street masculino. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)