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Plata para Jerome Vega en martillo y récord de José Figueroa en 200 metros

El velocista puertorriqueño estableció una marca para los Juegos en las semifinales de 200 metros con 19.76 segundos

5 de agosto de 2026 - 7:27 PM

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El puertorriqueño lanzó 73.88 metros para conquistar la medalla de plata en el lanzamiento de martillo de Santo Domingo 2026. (Xavier Araújo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - El lanzador puertorriqueño Jerome Vega conquistó este miércoles la medalla de plata en el lanzamiento de martillo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al registrar una mejor marca de 73.88 metros.

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Vega, campeón de la prueba en San Salvador 2023 y poseedor del récord nacional con 76.17 metros, consiguió su mejor lanzamiento en el tercer intento.

Sin embargo, no pudo superar al cubano Ronald Mencía, quien se quedó con la medalla de oro gracias a un disparo de 74.55 metros logrado en la cuarta ronda.

“Fue una competencia difícil, una de las competencias más consistentes que he tenido en la temporada. No pudimos revalidar, pero nos llevamos una plata con mucho orgullo porque fue peleada hasta el último lanzamiento. Lo dimos todo y nos disfrutamos la competencia que es la parte bonita del deporte y los valores del Olimpismo”, expresó un sonriente Vega.

El atleta compartió que esta será su última competencia de la temporada, y que lo que le resta es la preparación para los Juegos Panamericanos 2027 y el campeonato mundial.

Con este resultado, Vega subió nuevamente al podio centroamericano y revalidó una medalla para Puerto Rico en la prueba, aunque esta vez de plata tras haber conquistado el oro hace tres años.

Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón.Grace Claxton posa con la monoestrellada tras conquistar la medalla de plata en los 400 metros con vallas.Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata.
1 / 14 | En imágenes: atletismo y esgrima suman más preseas para Puerto Rico en los Centroamericanos. Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

El también puertorriqueño Michel Soler finalizó en la quinta posición con un mejor lanzamiento de 66.36 metros.

Récord de Figueroa

En otras pruebas del atletismo, José Figueroa avanzó a la final de los 200 metros tras dominar la primera semifinal con un tiempo de 19.76 segundos, el mejor registro de todas las series.

Con esa actuación, el puertorriqueño estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y mejoró su propio récord nacional.

Figueroa, quien ya ganó una medalla de plata como integrante del relevo mixto 4x400 metros, disputará la final este jueves a las 5:10 p.m.

Puerto Rico también contará con Adrián Canales en la prueba, luego de que clasificara con el octavo mejor tiempo de las semifinales al detener el cronómetro en 20.62 segundos.

La final reunirá a un competitivo grupo de velocistas, entre ellos el dominicano Alexander Ogando, medallista de plata en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y campeón mundial de esa prueba en 2022, así como el colombiano Ronal Longa, quinto del escalafón mundial de los 100 metros en la presente temporada.

Tags
atletismoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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