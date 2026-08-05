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Nelson Guilbe logra un metal dorado y José “Gussy” López otro de bronce en gimnasia

Guilbe fue el mejor en la modalidad de caballos con arzones en Santo Domingo 2026

5 de agosto de 2026 - 6:37 PM

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José 'Gussy' Martínez, primero en fila, sumó una medalla en piso y busca otra en anillas. (Suministrada / Copur)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El gimnasta boricua Nelson Guilbe logró este miércoles un oro en caballo con arzones, mientras que su veterano compañero de equipo, José ‘Gussy’ López, sumó un bronce en piso en las pruebas individuales en los Juegos Santo Domingo 2026.

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Fue la segunda y tercera medalla para la gimnasia boricua en los Juegos. Más oportunidades de medalla están en calendario para este miércoles en otras modalidades individuales.

Guilbe, quien fue parte de la medalla de plata en equipo, se alzó con el oro con una ejecución de 14.050.

Fue seguido con la plata por el colombiano Camilo Vera y el bronce por el mexicano Juan Porras.

Por su parte, López, quien también fue parte de la medalla de plata por equipos, logró este miércoles el bronce individual en la modalidad de piso con una puntuación de 13.200.

El oro fue para Jorge Vega, de Guatemala, con 14.200, y la plata para Camilo Vera, de Colombia, con 13.750.

También en piso, el boricua Francisco Vélez llegó empate en cuarto lugar con 13.150. Igualó con el atleta de México.

Martínez y Vélez también buscan medallas en anillas este miércoles en la noche.

Tags
GimnasiaJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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