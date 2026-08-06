Puerto Rico poncha boleto a la final de balonmano masculino
Los boricuas disputarán el oro contra el ganador entre Cuba y República Dominicana
6 de agosto de 2026 - 8:33 PM
6 de agosto de 2026 - 8:33 PM
Puerto Rico aseguró el miércoles su lugar en la disputa por la medalla de oro en balonmano masculino tras vencer, 32-31 (16-13), a México en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El seleccionado boricua superó a los aztecas gracias a una destacada actuación ofensiva de Jorge Nazario, quien terminó el partido con 12 goles. Por parte de México, Benito Hernández fue el máximo anotador con siete goles.
La final, el viernes a las 7:00 p.m., será contra el ganador de la semifinal entre Cuba y República Dominicana.
La acción continua mañana, jueves, cuando el equipo femenino enfrente a México en la lucha por la medalla de bronce.
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