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Puerto Rico poncha boleto a la final de balonmano masculino

Los boricuas disputarán el oro contra el ganador entre Cuba y República Dominicana

6 de agosto de 2026 - 8:33 PM

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Jorge Nazario lideró la ofensiva de los boricuas contra México. (SANDRA BAUTISTA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico aseguró el miércoles su lugar en la disputa por la medalla de oro en balonmano masculino tras vencer, 32-31 (16-13), a México en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El seleccionado boricua superó a los aztecas gracias a una destacada actuación ofensiva de Jorge Nazario, quien terminó el partido con 12 goles. Por parte de México, Benito Hernández fue el máximo anotador con siete goles.

La final, el viernes a las 7:00 p.m., será contra el ganador de la semifinal entre Cuba y República Dominicana.

La acción continua mañana, jueves, cuando el equipo femenino enfrente a México en la lucha por la medalla de bronce.

Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón.Grace Claxton posa con la monoestrellada tras conquistar la medalla de plata en los 400 metros con vallas.Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata.
1 / 14 | En imágenes: atletismo y esgrima suman más preseas para Puerto Rico en los Centroamericanos. Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Balonmano
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