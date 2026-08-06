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Puerto Rico vence a México y adelanta a semifinales en el voleibol femenino

Las boricuas dominaron el partido en tres parciales en la jornada del miércoles en Santo Domingo 2026

6 de agosto de 2026 - 9:01 PM

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Diana Reyes fue la mejor por Puerto Rico con 13 puntos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico venció este miércoles en tres parciales a México para adelantar a la ronda semifinal en el voleibol femenino de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La victoria en cuartos de final se produjo con parciales de 25-22, 25-23 y 25-21.

Diana Reyes encabezó la ofensiva con 13 puntos en la victoria.

Al momento, Puerto Rico aguarda el resultado de la otra semifinal entre Venezuela y Cuba para conocer su rival en las semifinales en la jornada del jueves.

República Dominicana y Colombia avanzaron directamente a las semifinales.

Tags
Selección Nacional de Voleibol FemeninoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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