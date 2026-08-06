Puerto Rico vence a México y adelanta a semifinales en el voleibol femenino

Puerto Rico venció este miércoles en tres parciales a México para adelantar a la ronda semifinal en el voleibol femenino de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La victoria en cuartos de final se produjo con parciales de 25-22, 25-23 y 25-21.

Diana Reyes encabezó la ofensiva con 13 puntos en la victoria.

Al momento, Puerto Rico aguarda el resultado de la otra semifinal entre Venezuela y Cuba para conocer su rival en las semifinales en la jornada del jueves.