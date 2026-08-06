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¡Alysbeth Félix vuela al oro y toma el control del heptatlón!

La boricua sumó su primer título en estos Juegos y quedó en una posición privilegiada de cara al jueves

6 de agosto de 2026 - 9:53 PM

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Alysbeth Félix tuvo una jornada memorable al conquistar el salto de longitud con un mejor intento de 6.54 metros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Alysbeth Félix conquistó este miércoles la medalla de oro en la prueba individual de salto de longitud y cerró la primera jornada del heptatlón como líder de la clasificación general, para darle a Puerto Rico su segundo título en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La jornada también dejó una medalla de plata para Jerome Vega en el lanzamiento de martillo, un récord nacional y de los Juegos para José Figueroa en las semifinales de los 200 metros y una medalla de bronce para Paola Vázquez en los 100 metros con vallas.

Un oro construido con sacrificios

Félix tuvo una jornada memorable al conquistar el salto de longitud con un mejor intento de 6.54 metros, en una competencia que fue interrumpida por la lluvia y se reanudó posteriormente. Su compatriota Paola Fernández terminó quinta con una marca de 6.34 metros.

La medalla tuvo un significado especial para la atleta, quien reveló que tomó una licencia de 40 días sin sueldo para poder prepararse para los Juegos. Actualmente, se sostiene con el apoyo económico que recibe del Comité Olímpico de Puerto Rico, mientras que la aportación del Departamento de Recreación y Deportes cubre únicamente sus viajes.

“Me siento sumamente sorprendida. No trabajé para menos. Creo que trabajamos fuertemente. Estuve 40 días de licencia sin sueldo, así que ahora mismo solamente me estoy sosteniendo con lo que me paga el Comité Olímpico. Tuve que gastar para prepararme para esta competencia”, expresó.

Félix añadió que el esfuerzo valió la pena gracias al respaldo de su esposo, su familia y su entrenador, quien la ha preparado de manera voluntaria.

Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón.Grace Claxton posa con la monoestrellada tras conquistar la medalla de plata en los 400 metros con vallas.Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata.
1 / 14 | En imágenes: atletismo y esgrima suman más preseas para Puerto Rico en los Centroamericanos. Yariel Soto obtuvo el oro en decatlón. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

“Todo este sacrificio es bien gratificante. Lo he dejado todo, lo he dado todo y he hecho todo lo posible por llevar el nombre de Puerto Rico en alto en estos 16 años que llevo representando a Puerto Rico. Es un sueño hecho realidad. Aún no creo que haya ganado el oro en salto largo. Tenía cuatro bronces y este es mi primer oro”, afirmó.

Esta es la segunda medalla de oro de Puerto Rico en el atletismo, luego de la conquistada por Yariel Soto en el decatlón.

Además del título en salto de longitud, Félix cerró la primera jornada del heptatlón al frente de la clasificación general con 3,509 puntos, tras completarse los primeros cuatro eventos.

Fue segunda en los 100 metros con vallas, con tiempo de 13.47 segundos; empató el primer lugar en el salto de altura con la mexicana Katia Uribe, al superar los 1.70 metros; terminó quinta en el lanzamiento de peso, con 11.79 metros, y ganó los 200 metros con tiempo de 24.30 segundos.

“Mañana voy a dar todo de mí. Mis compañeras están puestas para competir y yo tengo que seguir al nivel. No le puedo bajar”, dijo sobre la jornada decisiva del jueves.

Por su parte, Fabiola Declet marcha tercera en la clasificación general, con 3,349 puntos. Fue tercera en los 100 metros con vallas (13.69 segundos), séptima en salto de altura (1.58 metros), segunda en lanzamiento de peso (12.07 metros) y segunda en los 200 metros (24.34 segundos).

Las últimas tres pruebas del heptatlón —salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros— se celebrarán el jueves.

Tags
atletismoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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