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Doloroso revés de Puerto Rico complica aspiraciones por la medalla de oro en Santo Domingo

Los boricuas cayeron ante Nicaragua en la súper ronda y el jueves enfrenta a Panamá

6 de agosto de 2026 - 9:49 PM

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Kevin Santa lideró la ofensiva de Puerto Rico contra Nicaragua. (Bryan Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico sufrió un doloroso revés 9-3 ante Nicaragua este miércoles, en la segunda jornada de la súper ronda del torneo de béisbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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La derrota complica las aspiraciones boricuas de avanzar al partido por la medalla de oro y deja su marca en 2-2, cuando solo resta un compromiso en esta fase, programado para este jueves frente a Panamá.

Puerto Rico fue el primero en tomar ventaja al fabricar una carrera en la parte baja de la segunda entrada con un sencillo remolcador de Alexis Torres.

Sin embargo, Nicaragua respondió de inmediato al empatar el encuentro en el tercer episodio mediante un imparable de Benjamín Alegría.Los nicaragüenses tomaron el control definitivo del partido en la cuarta entrada al fabricar tres carreras para colocar el marcador 4-2, destacándose un sencillo productor de Emanuel Trujillo, quien posteriormente anotó al robarse el plato.

Nicaragua amplió su ventaja con dos anotaciones en el quinto episodio.

Puerto Rico descontó en la parte baja del mismo capítulo con un sencillo impulsor de Kevin Santa, pero la ofensiva centroamericana volvió a responder con dos carreras en el sexto episodio y otras dos en el séptimo para sentenciar el desafío.El zurdo Jorhan Laboy cargó con la derrota tras permitir tres carreras en 3.1 entradas de labor.

El relevista Kenword Burton se apuntó la victoria al lanzar 1.1 episodios en blanco.

Puerto Rico cerrará su participación en la súper ronda este jueves a las 3:00 p.m., cuando enfrente a Panamá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La ronda de medallas está programada para el viernes.

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