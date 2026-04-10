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¿Quién es Fabio Agostini, el participante de “La casa de los famosos” que llega a “Gran Hermano” Argentina?

El modelo y exfutbolista profesional llegará en medio de un intercambio internacional

10 de abril de 2026 - 10:52 AM

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Fabio Agostini estará unos días en el "reality" argentino. (Suministrada)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

"Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe, Argentina) vuelve a sorprender con un giro inesperado en su dinámica. En el marco de un intercambio internacional con "La casa de los famosos" de Estados Unidos, el "reality" argentino recibirá un nuevo jugador extranjero que ya genera polémica. Se trata de Fabio Agostini.

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El movimiento se da luego de que Solange “Sol” Abraham fuera elegida por el programa de Telemundo para dejar temporalmente la casa y viajar a México para participar en el reality internacional, lo que abrió la puerta a la llegada del español por unos días, una figura con amplia experiencia en este tipo de competencias.

La noticia fue anticipada este jueves por la tarde por Yanina Latorre en el programa "Sálvese Quien Pueda" (América TV), donde aseguró que Agostini estaba entre los elegidos para ingresar al show de Telefe. En paralelo, desde las redes sociales del participante, manejadas actualmente por su entorno, celebraron la oportunidad y dejaron entrever el entusiasmo por este nuevo desafío.

“Intercambio en La Casa de los Famosos de Telemundo con el reality llamado Gran Hermano Argentina. Lo que me da risa es que los de AGUAAA juraban que alguno de ellos iba. Por arrogantes, por creerse más que los demás, quedaron. ¡¡Excelente, Fabio!! Aplausos por ese intercambio a un jugador de calidad”, expresaron.

De promesa del fútbol a figura de realities

Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y antes de convertirse en una figura mediática tuvo un paso por el fútbol. Incluso llegó a formarse en divisiones inferiores del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a cambiar de rumbo a los 19 años.

Ese giro lo llevó al mundo del espectáculo, donde encontró su lugar en los realities de competencia. Su físico, carisma y personalidad frontal lo posicionaron rápidamente como un personaje destacado en cada ciclo del que participa. A lo largo de los años, Agostini fue parte de diversos programas en países como Perú, Chile y España. Entre los más destacados se encuentran "Combate", "Esto es Guerra" y el reality chileno "Tierra Brava", donde logró consagrarse como ganador.

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La casa de los famososArgentina
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