Kany García, Daddy Yankee y Roselyn Sánchez pondrán el sello boricua en los Latin Grammy 2026

La música puertorriqueña volverá a tener una presencia destacada en la noche más importante de la industria latina. La cantautora Kany García y el ícono urbano Daddy Yankee formarán parte de la edición número 27 de los Latin Grammy, mientras que la actriz y presentadora Roselyn Sánchez regresará, por décima ocasión, como anfitriona de una ceremonia que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música en español.

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes el primer grupo de artistas que actuarán durante la gala, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La lista incluye a nombres como Anitta, Jorge Drexler, Juanes, Mon Laferte, Rosalía, Carín León, Elena Rose, Silvana Estrada y Rawayana, entre otros.

En el caso de García, la intérprete puertorriqueña llegará a la ceremonia respaldada por dos nominaciones. Su producción “Puerta abierta” compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Tradicional, mientras que el tema “A la niña que fui” figura entre los candidatos a Mejor Canción Pop.

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Otro de los momentos que promete captar la atención será la participación de Daddy Yankee, quien este año fue distinguido como Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación. Aunque la organización no ha ofrecido detalles sobre su presentación, su presencia añade un elemento especial a una ceremonia que celebrará tanto la trayectoria como la actualidad de la música latina.

La lista de artistas confirmados para actuar también reúne a varios de los protagonistas de las nominaciones de este año. Entre ellos destaca Anitta, nominada a Álbum del Año por “EQUILIBRIVM”; Jorge Drexler, quien compite en categorías como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año; así como Silvana Estrada y Mon Laferte, ambas presentes en algunas de las categorías más importantes de la premiación.

Asimismo, Rosalía suma menciones al Álbum del Año por “Lux (Complete Works)” y a Grabación y Canción del Año por “La Perla”, mientras que Carín León aspira a llevarse reconocimientos por su álbum “Muda” y el tema “Desde que te tengo”. También participarán Banda Los Recoditos, Vivir Quintana, Xavi y la agrupación venezolana Rawayana.