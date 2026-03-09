Paris Hilton dona $350,000 a fondo de recuperación para empresarias afectadas por catástrofes

La estrella de la cultura pop, defensora y empresaria Paris Hilton lanzó el lunes una iniciativa para apoyar a las pequeñas empresarias afectadas por catástrofes, una ampliación a escala nacional de su apoyo filantrópico a las mujeres empresarias tras los incendios de Los Ángeles de 2025.

Hilton dona $350,000 para poner en marcha el Fondo de Recuperación de Empresas, con el objetivo de recaudar al menos un millón de dólares antes de finales de marzo.

“Las empresas propiedad de mujeres son realmente el corazón de muchas de estas comunidades”, declaró Hilton a The Associated Press.

“Quiero ser capaz de levantarlas y apoyarlas, hacer brillar una luz sobre ellas y realmente marcar una diferencia en sus vidas”.

La nueva iniciativa será una asociación entre la organización de impacto social de Hilton 11:11 Media Impact y GoFundMe.org, que es el brazo filantrópico de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe y contribuirá con 100,000 dólares al lanzamiento del fondo.

Hilton y esas organizaciones concedieron más de un millón de dólares en efectivo a 50 pequeñas empresas propiedad de mujeres tras los incendios de Los Ángeles, que destruyeron su propia casa de Malibú.

Perder el hogar donde criaba a sus hijos pequeños ha sido “muy emotivo”, dijo Hilton, y la impulsó a pensar en otras madres que habían perdido no sólo la casa, sino también los ingresos para mantener a sus familias.

Las subvenciones, de hasta 25,000 dólares, se destinaron a propietarios de guarderías, panaderías, librerías, estudios de danza y salones de belleza dañados por el incendio de Eaton, que devastó la comunidad de Altadena. El dinero ayudó a cubrir el alquiler, las nóminas, la sustitución de equipos y la reconstrucción.

Un año después, el 90% de las empresas beneficiarias siguen funcionando, según el Pasadena Women’s Business Center, que también recibió una subvención para prestar asistencia técnica y tutoría a las empresas afectadas.

Grant ayudó al diseñador floral

Entre los becarios figuraba Renata Ortega, que dirigía su empresa de diseño floral Orla Floral Studio desde un garaje reconvertido junto a la casa de Altadena que compartía con su marido y sus tres perros.

Ortega no sabía cómo iba a mantener su negocio en marcha después de que las llamas destruyeran su casa y su estudio, incluidos todos sus equipos florales y para eventos.

“Nada te prepara para esa cantidad de pérdidas”, declaró a The Associated Press. “No pensé que iba a ser capaz de recuperarme porque tardé años en ser capaz de reunir el inventario que tenía”.

También se preocupaba por el personal que empleaba y por los vendedores del mercado de flores que dependían de sus compras.

La subvención ayudó a Ortega a pagar la fianza de un estudio y a comprar una nevera para flores que tanto necesitaba. Orla Floral está ahora “reservada y ocupada”, afirma. Ha podido mantener a su plantilla y espera contratar pronto a otro empleado.

Ella atribuye gran parte de su reciente crecimiento a la subvención. “Nos ayudó directamente a volver al negocio, pero de hecho volvimos y mejor que nunca”, afirma.

El apoyo también dio a Ortega un impulso de motivación al enfrentarse simultáneamente a la reconstrucción de su hogar y de su medio de vida.

“Tienes que seguir adelante y tienes que seguir empujando y luchando hacia delante”, se dijo Ortega, “porque si alguien como Paris Hilton se fija en tu historia y piensa que eres importante, entonces tienes que creer en ti misma y pensar también que eres importante”.

Paris Hilton quería pensar en grande

Hilton también apoyó a los beneficiarios como clienta, luciendo con orgullo un catsuit de la tienda de ropa Crop It Like It’s Hot en el festival de música de Coachella y contratando a vendedores de comida como Carmela Ice Cream y Hot Shrimp Mami para sus propias fiestas.

Esas relaciones la inspiraron a pensar “a lo grande” en una iniciativa nacional, dijo Hilton. También lo hicieron sus experiencias como mujer, madre y empresaria.

“Durante gran parte de mi carrera me han subestimado”, dijo Hilton, bisnieta del magnate hotelero Conrad N. Hilton. “He trabajado muy duro para demostrar a la gente que hay mucho más en mí”.

Aunque en Estados Unidos hay 14,5 millones de empresas propiedad de mujeres, un 39% según Wells Fargo, las mujeres, y en especial las pertenecientes a minorías, reciben desproporcionadamente menos inversión que los hombres a través de capital riesgo y financiación de préstamos.

“Son las más descapitalizadas y las que menos recursos tienen, y sobre todo si las responsabilidades primarias de cuidado recaen también sobre ellas, a veces eso conlleva una mayor carga de recuperación”, afirma Rebecca Grone, directora de 11:11 Media Impact.

Al igual que el programa de Los Ángeles, el Back in Business Recovery Fund distribuirá subvenciones sin restricciones, en asociación con algunos de los 150 centros locales de mujeres empresarias repartidos por todo EE.UU.

Colaborar con los centros ayudará a identificar rápidamente a las mujeres afectadas y abre el acceso no sólo a dinero en efectivo, sino a una comunidad de propietarios de negocios que se enfrentan a retos similares, dijo Amanda Brown Lierman, directora ejecutiva de GoFundMe.org. “Es realmente clave para el éxito”.

Las decisiones sobre cuándo activar el fondo también se basarán en el contacto con los centros de mujeres empresarias para evaluar su impacto, dijo Brown Lierman.

Aunque el dinero irá a parar a los propios propietarios, el impacto se dirige a toda la comunidad, dijo Grone. Salvar empresas puede proteger puestos de trabajo e ingresos fiscales, pero también puede preservar el alma de las comunidades, atrayendo a los residentes desplazados de vuelta a casa.

“Uno no quiere volver si la comunidad no es próspera, así que, mientras la gente reconstruye sus casas, las cosas que son familiares y hacen que una comunidad se sienta como en casa son igualmente cruciales”, afirmó.

El lunes también se estrenó una serie en YouTube llamada “Back in Business”, en la que se destaca a algunos de los empresarios de Los Ángeles. “Espero que sirva de inspiración para que otros quieran donar y devolver”, dijo Hilton.

Varias de las becarias de Los Ángeles, entre ellas Ortega, se unirán a Hilton el lunes por la tarde para tocar la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo.

Será uno de sus momentos de mayor orgullo, dijo Hilton, “mostrar el poder de las mujeres cuando se unen”.

