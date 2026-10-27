Ozuna regresa al Choliseo en una sola función
El exponente urbano confirmó un único concierto en la isla tras ocho años
27 de octubre de 2026 - 12:59 PM
27 de octubre de 2026 - 12:59 PM
El cantante puertorriqueño Ozuna anunció su regreso a los escenarios de Puerto Rico con el espectáculo “Sempiterno”, que tendrá una sola función en la isla, según informó el artista en sus redes sociales.
“Después de 8 años volvemos a casa”, escribió el intérprete en una publicación en Instagram, en la que también adelantó que los boletos estarán disponibles a partir del jueves a las 10:00 a.m.
El anuncio llegó acompañado de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde el artista compartió la noticia con sus seguidores.
En el vídeo algunos celebraron el regreso del cantante y otros expresaron dudas sobre la convocatoria que podría tener el espectáculo.
Por el momento, el anuncio del intérprete de éxitos como “Se preparó” y “El farsante” adelanta una sola presentación bajo el concepto “Sempiterno”.
En el vídeo aparecen figuras reconocidas como el productor Paco López, el comediante Sunshine Logroño y el presentador Luisito Vigoreaux.
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