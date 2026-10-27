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Ozuna regresa al Choliseo en una sola función

El exponente urbano confirmó un único concierto en la isla tras ocho años

27 de octubre de 2026 - 12:59 PM

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Ozuna performs at the Latin Billboard Awards, Thursday, Oct. 22, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Ozuna anunció su regreso a los escenarios de Puerto Rico con el espectáculo “Sempiterno”, que tendrá una sola función en la isla, según informó el artista en sus redes sociales.

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“Después de 8 años volvemos a casa”, escribió el intérprete en una publicación en Instagram, en la que también adelantó que los boletos estarán disponibles a partir del jueves a las 10:00 a.m.

El anuncio llegó acompañado de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde el artista compartió la noticia con sus seguidores.

En el vídeo algunos celebraron el regreso del cantante y otros expresaron dudas sobre la convocatoria que podría tener el espectáculo.

Por el momento, el anuncio del intérprete de éxitos como “Se preparó” y “El farsante” adelanta una sola presentación bajo el concepto “Sempiterno”.

En el vídeo aparecen figuras reconocidas como el productor Paco López, el comediante Sunshine Logroño y el presentador Luisito Vigoreaux.

Tags
OzunaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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