Ozuna vuelve al sonido de sus inicios con “Una aventura”, su nuevo sencillo de reguetón
El video, grabado en Santurce y dirigido por Fernando Lugo, se estrenó hoy en exclusiva en su canal de YouTube
12 de marzo de 2026 - 5:38 PM
La superestrella global Ozuna presenta su nuevo sencillo “Una aventura”. El video musical oficial, grabado en Santurce, Puerto Rico y dirigido por Fernando Lugo, se estrenó hoy, jueves, de manera exclusiva a las 11:00 a.m. a través de su canal oficial de YouTube, mientras que el tema estará disponible a partir de las 8:00 p.m. en todas las plataformas digitales.
Previo a su lanzamiento, el tema generó conversación en redes sociales luego de que el artista compartiera un adelanto con sus seguidores, lo que provocó múltiples opiniones sobre el regreso de la superestrella a su sonido original. El fragmento se difundió rápidamente entre su audiencia y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.
“Una aventura” compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, es una propuesta de reguetón que retoma elementos asociados al sonido con el que el intérprete se dio a conocer en la escena urbana a mediados de la década pasada, una etapa que marcó el inicio de su proyección internacional dentro del género.
Con este estreno, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al artista colombiano Beéle.
