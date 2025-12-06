Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ozuna y Beéle lanzan primer álbum conjunto

6 de diciembre de 2025 - 1:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Beéle y Ozuna lanzaron el viernes un nuevo disco en conjunto. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

En pleno auge de su carrera, el colombiano Beéle unió su voz con la del puertorriqueño Ozuna para lanzar “Stendhal”, un proyecto de 14 canciones que marca el salto del cantante a las grandes ligas del pop urbano global.

El cantante de 23 años atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras completar seis de ocho noches en el Movistar Arena de Bogotá, que arrancaron con Ozuna de invitado sorpresa para interpretar “Ale”, el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Los artistas ya habían trabajado juntos en “Frente al mar (Remix)” y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: “Enemigos”, producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico “Los infieles” de Aventura en 2006.

La propuesta mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.

El disco incluye las canciones “Un Pikito”, “El volcán”, “One and Only”, “Templo”, “Liberal”, “Playa Marina”, “Innombrable”, “Se ve”, “Te culié”, “Cookie”, “Explícito” y “Antes de irme”.

Beéle, conocido entre sus fanáticos como “el infiel favorito” del pop urbano colombiano y una de las voces más conocidas de ese estilo, ha mantenido un crecimiento sostenido en plataformas digitales y en presentaciones en vivo.

Ozuna, por su parte, continúa ampliando su catálogo colaborativo al agregar a Beéle a una larga lista de colaboraciones como Cardi B, J Balvin, Daddy Yankee, Natti Natasha, Anuel AA y Wisin, entre muchos otros, con lo que se consolida como una figura central del reguetón latino.

El lanzamiento se suma a la tendencia de proyectos conjuntos entre artistas del Caribe que, en los últimos años, han impulsado algunos de los mayores éxitos globales del género.

No es la primera vez que Ozuna incursiona en un proyecto de este tipo. En 2021 lanzó junto a Anuel AA el álbum conjunto “Los Dioses”, una apuesta urbana que reunió a dos de las figuras más influyentes del reguetón y el trap latino.

Con “Stendhal”, el artista puertorriqueño retoma ese formato de colaboración a largo aliento, esta vez de la mano de Beéle, para explorar una propuesta más melódica y caribeña.

Un gran trofeo de la Copa del Mundo se mostró en la ceremonia de clausura en Catar.Minutos antes del comienzo de la final de la Copa del Mundo de la FIFA, el puertorriqueño Ozuna se trepó en una tarima en el centro del campo del estadio Lusail, en Catar, para cantar el tema “Arhbo”.Dana Al Fardan, Davido, Aisha, Ozuna, Gims, Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal durante su presentación.
1 / 14 | Ozuna: imágenes de su presentación en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo en Catar. Un gran trofeo de la Copa del Mundo se mostró en la ceremonia de clausura en Catar. - Christophe Ena
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
