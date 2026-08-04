Ozuna y Omar Courtz lanzan nueva colaboración veraniega

Los exponentes urbanos Ozuna y Omar Courtz se unen en “ZIZI”, un nuevo lanzamiento que captura la vibra del verano, la química de la noche y el pulso de Puerto Rico.

Con una propuesta fresca, seductora y diseñada para conectar, el tema reúne la experiencia de Ozuna con la energía de Omar Courtz, consolidando una colaboración que se siente natural, actual y llena de movimiento.

“ZIZI” nace como una celebración de esos momentos espontáneos en los que la música cambia el ambiente, las miradas se cruzan y la noche empieza a tomar vida propia. La canción se mueve entre melodías contagiosas, actitud urbana y una atmósfera de deseo, fiesta y complicidad, construyendo un sonido que conecta tanto con la playa como con el party.

El lanzamiento llega acompañado de un concepto visual que amplifica el universo de la canción. El video fue dirigido por Ricardo Rivera y filmado entre Puerto Rico y España. Las escenas se desarrollan entre un yate, la playa y la energía de la noche. El relato del video da un giro inesperado al trasladarse al estudio de grabación, donde Ozuna y Omar Courtz aparecen en un ambiente espontáneo que revela el lado más auténtico del proceso creativo, el cual termina en una disco donde “ZIZI” es el único himno de la noche.

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