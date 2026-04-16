Ozuna y Cardi B reviven “Taki Taki” durante un concierto en Florida
Ambos cantantes sacaron los pasos prohibidos y supuso uno de los momentos más memorables del espectáculo
16 de abril de 2026 - 8:37 PM
16 de abril de 2026 - 8:37 PM
Ante un Amerant Bank Arena completamente lleno, la superestrella puertorriqueña Ozuna protagonizó una de las sorpresas más impactantes de la noche al aparecer durante la parada del “Little Miss Drama Tour” de Cardi B en Sunrise, Florida y desató la euforia inmediata del público.
La artista anunció su llegada con entusiasmo e invitó a la audiencia a recibirlo “con un aplauso para el único e inigualable Ozuna”, quien ascendió al escenario desde una plataforma y marcó el inicio de uno de los momentos más memorables del espectáculo.
Ambos artistas interpretaron el éxito global “Taki Taki” —tema de DJ Snake en el que comparten créditos junto a Selena Gomez—, una colaboración que acumula miles de millones de reproducciones a nivel mundial y cuyo video oficial supera los 2,000 millones de vistas en YouTube, además de haber entrado al Top 20 del Billboard Hot 100 y figurado en los primeros lugares de múltiples listados internacionales. Durante el encuentro también quedó en evidencia su conexión cultural, ya que ambos comparten raíces dominicanas por línea paterna.
Ozuna y Cardi B ya habían unido fuerzas anteriormente en “La modelo”, una exitosa colaboración que alcanzó el Top 3 del listado Hot Latin Songs de Billboard y suma cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.
Durante el momento, que mantuvo a la audiencia completamente encendida, Cardi B celebró su herencia latina y, al cierre, exclamó “Puerto Rico in the building”, en referencia a su invitado especial Ozuna.
La aparición de Ozuna se ha difundido en redes sociales y generó una ola de reacciones y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. De esta manera, reafirmó su impacto global y su peso como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: