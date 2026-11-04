Aguadilla celebra a lo grande sus fiestas patronales: estos serán los artistas

La música, las tradiciones y el ambiente festivo volverán a llenar las calles de Aguadilla este noviembre con la celebración de las Fiestas de San Carlos Borromeo. Del 5 al 8 de noviembre de 2026, la Plaza de Recreo Rafael Hernández Marín será el escenario de cuatro días de conciertos, actividades culturales y encuentros familiares que reunirán a residentes y visitantes en una de las celebraciones más esperadas del oeste de Puerto Rico.

La celebración reunirá a reconocidas figuras de la música puertorriqueña e internacional como Gilberto Santa Rosa, Óscar D’León, Milly Quezada, José Alberto “El Canario”, Lissette e iLe, además de agrupaciones musicales, trovadores y artistas que forman parte de las tradiciones culturales del país.

Para el las festividades representan mucho más que una cartelera artística. Según expresó, se trata de una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia de los aguadillanos y promover la convivencia entre generaciones, al tiempo que se proyecta a la ciudad como un destino de cultura, entretenimiento y turismo.

“Las Fiestas de San Carlos son mucho más que una celebración musical. Son una expresión de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y del orgullo que sentimos por Aguadilla”, indicó Julio Roldán Concepción, alcalde de Aguadilla. “Hemos preparado una programación extraordinaria, diversa y accesible para que nuestras familias disfruten y para recibir con los brazos abiertos a quienes nos visitan desde otros municipios y fuera de Puerto Rico. Queremos que Aguadilla continúe consolidándose como una ciudad vibrante, llena de oportunidades, cultura y experiencias para todos”.

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Además del componente cultural, el municipio busca que el evento impulse la actividad económica y turística de la zona. La expectativa es que quienes visiten la ciudad para disfrutar de los conciertos también aprovechen para recorrer el casco urbano, conocer sus atractivos históricos, visitar sus playas y respaldar a los comerciantes locales.

Esa visión fue resaltada por el , quien destacó que las Fiestas de San Carlos forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el posicionamiento del municipio como uno de los principales destinos turísticos y culturales de Puerto Rico.

“Las Fiestas de San Carlos representan una extraordinaria oportunidad para celebrar nuestra identidad y, al mismo tiempo, invitar a miles de personas a descubrir todo lo que Aguadilla tiene para ofrecer”, mencionó Iván Cardona, director de la Oficina de Turismo, Arte y Cultura de Aguadilla. “Queremos que quienes nos visiten disfruten de la música y nuestras tradiciones, pero que también recorran nuestro casco urbano, conozcan nuestros atractivos históricos y culturales, disfruten de nuestra gastronomía, visiten nuestras playas y apoyen a los empresarios y comerciantes locales”.

Grandes artistas

La programación arrancará el jueves, 5 de noviembre, a las 7:00 p.m., con la apertura oficial de las fiestas y el tradicional Encendido de la Navidad. Esa primera noche contará con las presentaciones de la Tuna de Cayey, la Orquesta Creación Boricua y la cantautora puertorriqueña iLe.

El viernes, el ambiente tropical tomará la plaza con la Orquesta del Areyto, un tributo a Jennifer López, el Conjunto Quisqueya y el salsero dominicano José Alberto “El Canario”.

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Las actividades continuarán el sábado con el reinado y desfile, seguidos por las actuaciones de Señorío Ponceño, Lissette y Tito Rodríguez Jr. Más tarde, la noche reunirá a dos de las figuras más importantes del merengue y la salsa cuando suban al escenario Milly Quezada y Gilberto Santa Rosa.

El cierre llegará el domingo con una jornada pensada para toda la familia. El grupo infantil Atención Atención encabezará las actividades de la tarde, seguido por trovadores, Los Guardiola y Derek Novah. La celebración concluirá con la presentación del legendario sonero venezolano Óscar D’León.

“Hemos desarrollado una programación que combina artistas de trayectoria internacional, talentos puertorriqueños, propuestas contemporáneas y expresiones de nuestra cultura”, Resthield Deynes, productor del evento y presidente de Midnight Express. “Cada jornada tendrá una personalidad propia, con el objetivo de ofrecer una experiencia memorable y de calidad para toda la familia. Nos entusiasma formar parte de esta gran celebración junto al Municipio de Aguadilla”.