Aguadilla abre su museo de la historia

Aguadilla cuenta con su museo de historia. El alcalde del municipio Julio Roldán Concepción, anunció la inauguración oficial del Museo Aguadillano de Historia con una inversión de $250,000.

La primera institución sobre la historia del pueblo consolida un innovador complejo cultural y educativo dedicado a preservar, investigar y promover el legado histórico, cultural y natural de Aguadilla.

La apertura del museo coincide con la celebración de la designación de Aguadilla como Capital Cultural de las Américas 2026, reafirmando el compromiso municipal con la preservación de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la identidad cultural de las presentes y futuras generaciones.

“Escribimos una nueva página en la historia de Aguadilla. La inauguración de nuestro primer museo municipal representa mucho más que la apertura de un edificio; es la creación de un espacio donde se protege nuestra memoria, se honra a quienes construyeron este pueblo y se inspira a las futuras generaciones a conocer y valorar sus raíces”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

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El Museo Aguadillano de Historia fue concebido como un espacio dinámico y en constante evolución. A diferencia de los museos tradicionales de exposición permanente, sus salas permitirán la rotación continua de exhibiciones, la presentación de nuevas investigaciones y la integración de recursos audiovisuales que enriquecerán la experiencia educativa de residentes y visitantes.

“El museo será una herramienta viva de aprendizaje y participación comunitaria. Queremos que nuestros estudiantes, investigadores, familias y turistas encuentren aquí un espacio para descubrir la riqueza histórica de Aguadilla y para convertirse también en guardianes de nuestro patrimonio cultural”, añadió el alcalde.

La exposición inaugural, que permanecerá aproximadamente un año, ofrecerá un recorrido por diversos momentos trascendentales de la historia aguadillana. Entre las exhibiciones destacadas se encuentran La alimentación de nuestros antepasados; Vestigios de la colonización española; La historia farmacéutica de Aguadilla; El legado de las manos de la mujer; La historia de los trabajadores agrícolas, Aguadilla y el mar; Las fiestas populares y la imaginería tradicional; El ferrocarril de Aguadilla y una exhibición dedicada a Agustín Stahl y el árbol de Navidad.

El complejo estará distribuido en tres niveles. El primer nivel alberga el Museo Aguadillano de Historia y salas dedicadas a la historia natural y la conservación; el segundo nivel incluirá espacios para actividades educativas, conferencias, talleres y presentaciones culturales; mientras que el tercer nivel estará dedicado a la investigación y conservación documental mediante el Archivo Histórico Haydee Reichard.

Uno de los componentes más innovadores del proyecto es precisamente el Archivo Histórico Haydee Reichard, concebido como un archivo y museo a la vez. Los visitantes podrán observar documentos históricos, fotografías, libros y objetos patrimoniales, además de acceder a recursos digitales para investigaciones históricas y genealógicas. El espacio contará además con un laboratorio de digitalización y catalogación, fortaleciendo los esfuerzos de preservación documental del municipio.

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“El valor más importante de este proyecto es que garantiza que nuestra historia no se pierda. Estamos preservando documentos, relatos, tradiciones y experiencias que forman parte de la identidad aguadillana. Este museo será un legado permanente para nuestro pueblo y un atractivo cultural de primer orden para Puerto Rico”, destacó Roldán Concepción.