Estrena la comedia puertorriqueña “El amor que nunca llega”

La película puertorriqueña “El amor que nunca llega” estrena el 5 de noviembre en la salas de Caribbean Cinemas, producida y dirigida por el cineasta puertorriqueño Eduardo J. Villanueva.

“El amor que nunca llega” es una comedia romántica en español, adaptación de una novela puertorriqueña del poeta Carlos Quíles, reescrita íntegramente para la pantalla por Villanueva. El elenco cuenta con las actuaciones protagónicas de Cristina Sesto (Farah), Luis Enrique Romero (“El Viejo”), Rubén Pazo (Pedro) y Paola Tirado (Marta).

La película se rodó por completo en Cayey, Puerto Rico, durante seis días de producción.

“El amor que nunca llega” presenta la historia de Farah Huertas, quien a sus 40 años ha perfeccionado un arte que nadie le pidió: el de las citas fallidas. Conoce de memoria el guión de la primera cena, la conversación que no avanza y el “te escribo” que nunca llega. Ha descargado las aplicaciones, ha borrado las aplicaciones y las ha vuelto a descargar. Asegura que ya no cree en el amor, pero sigue apareciendo a cada cita y esa contradicción es lo único que todavía la mantiene viva.

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Huertas recibe un mensaje anónimo, que no trae nombre, foto ni explicación. Ella podría ignorarlo, bloquearlo o reírse del mismo. En cambio, responde. Lo que sigue es un recorrido absurdo y emocional por el amor digital, conversaciones que se sienten más reales que cualquier encuentro, personas que existen detrás de una pantalla y un misterio que ella no puede dejar de perseguir. Cada pista la obliga a mirar de frente lo que lleva años evitando, y la comedia convive con algo más frágil.

“El amor que nunca llega” es un drama con humor sobre la soledad en tiempos de conexión permanente, y sobre una pregunta incómoda: si el amor nunca llega, quizás estamos mirando hacia el lugar equivocado.

“Fue un proyecto muy personal, pero también algo mágico. En tan solo seis días grabamos no solamente una historia completa, sino que vivimos la aventura. Nos adentramos en el universo y nos volvimos parte de la historia. Más que una pieza artística, esta es una parte de nuestro corazón y un regalo hacia mis familiares”, expresó Villanueva, director y productor, en declaraciones escritas.

La producción sugiere un código de vestimenta el color verde, para el estreno de “El amor que nunca llega” el 5 de noviembre en las salas de Caribbean Cinemas.

“El cine nació para la comunidad, para su público. Ir al cine es dejar a un lado lo que nos separa y, en una misma sala, reír, llorar, enojarnos y vivirlo juntos. ¿Qué mejor manera de ver esta película que siendo parte de ella? Por eso los invito a que vayamos de verde: el verde de las montañas de Cayey, el color de la vida y de la naturaleza. No solo por lo que representa, sino para que, juntos, convirtamos la función en una experiencia compartida, vengas solo, en pareja o en familia” finalizó el director y productor.