Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
90°Soleado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Martha Stewart se disculpa por su disfraz de Halloween: “Fue insensible”

La presentadora de televisión estadounidense fue foco de duras críticas por su elección

3 de noviembre de 2026 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martha Stewart explicó la diferencia entre coquito y "eggnog". (AP)
Martha Stewart.
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Martha Stewart se disculpó por su decisión “insensible” de disfrazarse de persona en situación de calle en la noche de Halloween.

RELACIONADAS

“Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata”, escribió la escritora y presentadora de televisión de 85 años en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con jeans rotos, un chaleco rasgado y la cara manchada.

Stewart también portaba un cartel en el que se leía “I Am Hungry Help Me!!” (“¡Tengo hambre, ayúdame!”). Las redes no tardaron en inundarse críticas hacia Stewart.

Martha Stewart, en Halloween 2026.
Martha Stewart, en Halloween 2026. (Suministrada)

“Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho”, afirmó la empresaria en un comunicado.

También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a los medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, “no fue suficiente”.

Martha Stewart se disculpó por su decisión “insensible” de disfrazarse de persona en situación de calle en la noche de Halloween.

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV. A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacada de Estados Unidos.

Lizzo como Dolly Parton.Teyana Taylor como Jimmy Neutron.Paris Hilton como Rapunzel.
1 / 28 | Celebridades muestran su creatividad en este Halloween: mira las fotos. Lizzo como Dolly Parton. - Instagram
Tags
Halloween
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: