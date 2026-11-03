Quesitos, mofongo y El Morro: así imagina Puerto Rico Miss Universe Santa Lucía 2026

La representante de Santa Lucía en Miss Universe 2026, Bernella Velinor, aseguró que le gustaría explorar a Puerto Rico, una isla que describe como un ejemplo vivo de la riqueza que surge de la mezcla de culturas y tradiciones.

A través de un mensaje dirigido al público puertorriqueño, la reina de belleza compartió varios de los lugares, experiencias y aspectos culturales que desea conocer durante su visita a la isla.

Entre sus principales intereses figura recorrer el Viejo San Juan, considerado uno de los centros históricos más importantes del Caribe. Belenor afirmó que le gustaría admirar la arquitectura colonial, caminar por las emblemáticas calles adoquinadas y visitar el Castillo San Felipe del Morro, uno de los principales símbolos del patrimonio histórico puertorriqueño.

“Creo que para entender verdaderamente un país y el corazón de su gente hay que regresar a sus comienzos y apreciar aquello que han preservado hasta el presente”, expresó en un vídeo difundido por las cuentas oficiales.

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Interés por la gastronomía y la vida cotidiana

Más allá de los atractivos turísticos, la representante de Santa Lucía manifestó interés en conocer la vida diaria de los puertorriqueños. Según comentó, le gustaría compartir con una familia local para comprender mejor las dinámicas familiares y las costumbres que forman parte de la identidad cultural de la Isla.La concursante también destacó la gastronomía como una de las puertas de entrada para entender una cultura. Entre los platillos y productos que desea probar mencionó el tradicional quesito, una de las piezas de repostería más populares en las panaderías puertorriqueñas, así como el mofongo, considerado uno de los platos más representativos del país.

Incluso bromeó con la posibilidad de tomar clases de cocina junto a una abuela puertorriqueña para descubrir cuál es el ingrediente secreto que convierte cada receta familiar en una experiencia única.

“Quiero saber qué esperan los niños cuando despiertan cada mañana, de qué conversan los padres cuando están solos y aprender a cocinar como una verdadera puertorriqueña”, indicó.

1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 110 Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

Una cultura que se disfruta sin prisa

Como parte de su preparación para conocer Puerto Rico, Belenor reveló que escuchará la canción “Despacito”, interpretada por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, uno de los éxitos musicales más reconocidos internacionalmente surgidos de la isla.

La candidata señaló que asocia la producción musical con valores como la pasión, la alegría y el romanticismo, características que también espera encontrar en la cultura puertorriqueña.

“Las cosas buenas no pueden apresurarse y una cultura tan vibrante como la de Puerto Rico debe disfrutarse poco a poco”, afirmó.

Un homenaje a la diversidad cultural

Durante su mensaje, la representante de Santa Lucía destacó la diversidad cultural de Puerto Rico, subrayó la influencia española, africana y taína en la formación de su identidad.

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Puerto Rico posee una herencia histórica marcada por el encuentro de distintas culturas que han dejado huella en la música, la gastronomía, el lenguaje y las tradiciones populares. Esa combinación de raíces es precisamente uno de los elementos que más llama la atención de la candidata.

“Puerto Rico es un verdadero ejemplo de la belleza que surge cuando se unen múltiples culturas”, expresó.

La reina concluyó su mensaje con una reflexión sobre la importancia de la integración cultural y el entendimiento entre los pueblos.

“Somos mucho mejores cuando combinamos lo mejor de nosotros mismos. Unificamos el universo”, puntualizó.

Velinor representa a Santa Lucía en la edición 75 de Miss Universe, certamen que reúne a candidatas de decenas de países y territorios alrededor del mundo.