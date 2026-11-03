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Adlan Cruz recibe su segundo doctorado honoris causa durante un evento en Perú

De la misma forma, el pianista puertorriqueño entró al Colegio Oficial Internacional de Doctores

3 de noviembre de 2026 - 9:15 AM

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El pianista puertorriqueño Adlan Cruz, a la izquierda, recibió un Doctorado Honiris Causa de la Universidad Alva Edison de Puebla, en México.
El pianista puertorriqueño Adlan Cruz, a la izquierda, recibió un Doctorado Honiris Causa de la Universidad Alva Edison de Puebla, en México. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Con cuatro décadas de carrera internacional, el pianista, director y productor musical puertorriqueño Adlan Cruz suma un nuevo logro a una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en diversos escenarios alrededor del mundo. Esta vez, el músico fue reconocido en Perú con un segundo título de doctor honoris causa, esta vez en Educación, además de incorporarse al Colegio Oficial Internacional de Doctores, distinciones que celebran tanto su aportación artística como su compromiso con la excelencia y el liderazgo.

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El artista recibió el grado honorífico, otorgado por la Universidad Alva Edison de Puebla, México, durante una ceremonia celebrada el pasado 28 de octubre en la histórica ciudad de Cusco, Perú. La institución destacó su sobresaliente desempeño profesional, su liderazgo institucional y sus contribuciones a la excelencia educativa en Iberoamérica.

Como parte de su visita al país sudamericano, Cruz también participó el 29 de octubre en su ceremonia de incorporación al Colegio Oficial Internacional de Doctores, sumando así un nuevo reconocimiento a una carrera marcada por la disciplina, la creatividad y la proyección internacional.

Con una trayectoria que abarca 40 años, numerosas producciones discográficas y presentaciones en distintas partes del mundo, Cruz continúa expandiendo el alcance de su trabajo artístico más allá de los escenarios.

Perú se convierte en el país número 65 que visito a lo largo de mis 40 años de trayectoria. Recibir este segundo doctorado honoris causa en la ciudad imperial del Cusco e ingresar al colegio internacional de doctores me recuerda las palabras del rey Salomón, cuando escribió que ‘nuestros dones nos abren caminos y nos llevan ante grandes líderes’ (Proverbios 18:16)”, explicó el puertorriqueño. “Me siento profundamente agradecido por el privilegio de servir a través de mis talentos, procurando siempre la excelencia y dejando un legado que inspire a las próximas generaciones”.

Estos reconocimientos representan un nuevo capítulo para el artista puertorriqueño, cuya carrera se ha caracterizado por llevar su música a audiencias internacionales y por utilizar el arte como una herramienta de inspiración, educación y transformación.

Tags
PerúPiano
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