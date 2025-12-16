Adlan Cruz “regresa” a Belén junto a los Reyes Magos y su música

La Navidad en Puerto Rico siempre ha tenido un brillo distinto. Ya sea porque el temperamento de la gente cambia para bien o porque el clima mejora, lo cierto es que esta época está llena de buena comida, tradiciones culturales y mejor música.

Este clima festivo se debe, en gran parte, a la gran cantidad de espectáculos relacionadas con la Navidad que se presentan alrededor de la isla. Este año, el pianista internacional Adlan Cruz unirá fuerzas con la Fundación los Reyes Magos y el Mejor Regalo para brindar una puesta donde la tradición cristiana se mezclará a la música típica navideña y a los clásicos de la temporada.

Bajo el título “Un boricua en Belén” este pianista, compositor y arreglista hará una versión mejorada de lo que fue un concierto navideño que llevó a cabo en 2009 en la ciudad de Belén, en Palestina, a solo pasos de la gruta donde enterraron a Jesucristo. Su intención es que el público viva un viaje musical y espiritual que conecte nuestras tradiciones con aquel lugar tan simbólico. Y para lograrlo, se unió a los Reyes Magos de dicha fundación para crear un espectáculo lleno de historia, cultura y emoción.

PUBLICIDAD

“Esta es una propuesta que he hecho en más de 60 países por los pasados años. En esta ocasión invité a los Reyes Magos a revivir ese momento que experimenté en Belén, pero esta vez en Puerto Rico”, explicó Cruz, natural de Bayamón. “Qué mejor forma de hacerlo que celebrando la tradición puertorriqueña, la Epifanía y los Reyes Magos, y la visita al nacimiento de Jesús. Todo eso haciéndolo en cuatro noches por toda la isla”.

Este evento especial se llevará a cabo 3 de enero de 2026, en el Teatro Yágüez de Mayagüez; el 9 de enero de 2026, en el Teatro Ramos Antonini de Barceloneta; el 10 de enero de 2026, en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce; y el 11 de enero de 2026, en el Teatro de la Universidad Católica de Ponce.

Gran concierto

El espectáculo será una mezcla de música clásica, tradición puertorriqueña y un musical protagonizado por los Reyes Magos. El repertorio incluye piezas emblemáticas como “Parranda sinfónica”, “Arbolito arbolito”, “Nacerá”, “De tierra adentro”, “Casitas de la Montaña” y “Me voy con Él”, entre otras composiciones que capturan la magia de la Navidad puertorriqueña. El espectáculo contará con la participación de los Reyes Magos, naturales de Isabela, quienes además de cantar y tocar el cuatro, la guitarra, el acordeón y el güiro, estarán acompañados por un grupo de sobre 15 músicos, incluyendo al cuatrista Edwin Colón Zayas como invitado, lo que promete una noche inolvidable llena de música, reflexión y espíritu navideño.

PUBLICIDAD

Tradición de los Reyes Magos

Vale la pena resaltar que Los Reyes Magos y su Mejor Regalo es una fundación puertorriqueña dedicada a preservar la tradición de la Epifanía, brindar alegría a las comunidades puertorriqueñas y llevar consuelo a quienes más lo necesitan. A través de música original, visitas a hospitales, hogares, escuelas y festivales, promueven la fe, la cultura y el servicio como “el mejor regalo”.

“Es importante mantener vida la tradición de los Reyes Magos porque nos define como pueblo y como personas, ya que representan la unidad entre las diferentes razas del negro de África, el asiático y el europeo. Además, representan el camino de cada individuo en sus vidas y también porque estos personajes son parte de nuestra cultura hoy día”, explicó el voluntario que personifica a Melchor desde hace más de 20 años y que quiso mantener ese nombre durante la entrevista. “Por eso, la Fundación El Mejor Regalo con su proyecto de los Reyes Magos busca fomentar y mantener esta tradición y que no se quede solamente en el aspecto cultural, sino que trascienda al aspecto emocional y de búsqueda espiritual de cada ser humano y de cada puertorriqueño”.

De hecho, este grupo de voluntarios fue seleccionado para representar a la isla en un importante concierto virtual llamado “Jesús entra a tu casa”, organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), que se llevará a cabo el martes, 23 de diciembre, a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico, a través de la página de YouTube de la organización . Este evento musical contará con un elenco internacional que incluye artistas de Argentina, Brasil y México, entre otros países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD

Próximas semanas

Por otra parte, siempre que llega la época navideña, la agenda de Cruz se llena de presentaciones especiales, sobre todo en Estados Unidos y otros países en el mundo. Por ejemplo, antes de los conciertos en Puerto Rico a principios de enero del año que viene, viajará a ciudades como Charlotte, en Carolina del Norte, y como Houston, Texas, antes de viajar hasta París, Francia, donde dará un concierto de Navidad el 25 de diciembre de 2025.

Para la Fundación los Reyes Magos y el Mejor Regalo poder compartir escenario con Cruz trasciende la oportunidad de poder tocar junto a un músico tan talentoso. “Para nosotros, en la Fundación el Mejor Regalo, es un honor compartir con Adlan, pero lo hacemos no solamente por su virtuosidad musical, sino más importante aún, por su corazón. Ya que está alineado y en sintonía con ser un Rey Mago. Esto exige de cada individuo trabaje duro para ofrecer lo mejor de sí y compartirlo a los demás”, explicó Melchor. “Mucha gente no sabe, pero Adlan dona de su tiempo para un sinnúmero de organizaciones, pero no lo dice a nadie. Por eso, ese corazón puro, ese corazón noble, que está dispuesto a dar a los demás ‘su mejor regalo,’ nos motivó a darle el sí a Adlan y a presentarnos juntos en este espectáculo, que estoy seguro que será del agrado del público”.